Η καλντέρα McDermitt στο Όρεγκον προσελκύει την προσοχή για αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου που έχουν εντοπιστεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολλοί το βλέπουν ως πιθανή ώθηση για την εγχώρια παραγωγή μπαταριών, ενώ οι τοπικές κοινότητες εκφράζουν ανησυχία για τον αντίκτυπο στην άγρια ​​ζωή και τους πολιτιστικούς χώρους.

Ο ενθουσιασμός πηγάζει από εκτιμήσεις που αποτιμούν το κοίτασμα σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια. Ορισμένοι γεωλόγοι λένε ότι αυτά τα αρχαία ηφαιστειακά ιζήματα θα μπορούσαν να περιέχουν μεταξύ 20 και 40 εκατ. μετρικών τόνων λιθίου.

«Αυτό το χαρακτηριστικό είναι 16 εκατομμυρίων ετών και θα λάβουμε αποφάσεις σε λίγα χρόνια», δήλωσε ο Sammy Castonguay, γεωλόγος στο Treasure Valley Community College.

Η δήλωση του Castonguay έχει προκαλέσει τοπική συζήτηση σχετικά με το πώς η ανάπτυξη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την υψηλή έρημο.

Οι υποστηρικτές της βιομηχανίας βλέπουν έναν δρόμο για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, άλλοι ανησυχούν ότι η μεγάλης κλίμακας εξόρυξη θα μπορούσε να βλάψει ένα οικοσύστημα που υποστηρίζει αντιλόπες pronghorn, φασκόμηλο και άλλα ευαίσθητα είδη.

Το περιβαλλοντικό δίλημμα

Μια πρόταση από την HiTech Minerals Inc. επιδιώκει να προσθέσει δρόμους και εκατοντάδες πηγάδια για να ελέγξει για λίθιο στην κομητεία Malheur.

Το Γραφείο Διαχείρισης Γης (BLM) κάποτε προσέφερε ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για δημόσιο σχολιασμό, το οποίο προκάλεσε κριτική από ομάδες που λένε ότι δεν είναι αρκετός χρόνος για την αξιολόγηση διαρκών αλλαγών.

Το παράρτημα του Όρεγκον του Sierra Club δηλώνει ότι υποστηρίζει την καθαρότερη ενέργεια, αλλά πιστεύει ότι οι γεωτρήσεις δεν πρέπει να γίνονται εις βάρος των εύθραυστων οικοτόπων.

Κάποιοι βλέπουν παραλληλισμούς με τις διαμάχες στη Νεβάδα, όπου οι κοινότητες έχουν αγωνιστεί κατά των επιχειρήσεων λιθίου που λένε ότι απειλούν τις πηγές νερού.

Η κομητεία Malheur είναι από τις φτωχότερες περιοχές του Όρεγκον και ορισμένοι κάτοικοι ελπίζουν ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις οικονομικές της προοπτικές.

«Πρέπει να το κάνουμε αυτό με τον τρόπο του Όρεγκον, με πλήρη λογοδοσία και κοινά οφέλη», δήλωσε ο Greg Smith, διευθυντής οικονομικής ανάπτυξης στην κομητεία Malheur.

Γιατί τα κοιτάσματα λιθίου είναι τόσο πολύτιμα

Οι καθαρότερες μεταφορές και η αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση για λίθιο. Το ελαφρύ βάρος και οι εξαιρετικές ηλεκτροχημικές του ιδιότητες το καθιστούν βασικό στοιχείο στην παραγωγή σύγχρονων μπαταριών.

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την αύξηση της προσφοράς έχει τροφοδοτήσει τόσο την εξερεύνηση όσο και τη συζήτηση. Πολλοί θέλουν μια εγχώρια πηγή για να μειώσουν την εξάρτηση από τα υλικά του εξωτερικού αλλά οι επικριτές τονίζουν ότι η εξόρυξη μετάλλων μπορεί να έχει διαρκείς οικολογικές επιπτώσεις.

Η εξόρυξη συνήθως σημαίνει μεγάλες εκσκαφές, χημική επεξεργασία και χρήση νερού. Δελτία τύπου και πρώιμες μελέτες αναφέρουν ανησυχίες για τη σκόνη, τα καυσαέρια των οχημάτων και την πιθανή διαρροή βιομηχανικών υποπροϊόντων.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η υψηλή τιμή αγοράς του λιθίου παρουσιάζει μια ευκαιρία για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης. Η εξισορρόπηση αυτών των προοπτικών μπορεί να είναι δύσκολη για τις αγροτικές κοινότητες.

