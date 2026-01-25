Πώς τον περιγράφουν οι στενοί του φίλοι και η οικογένειά του.

Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι το Σάββατο (24/01), από ομοσπονδιακούς πράκτορες αναστάτωσε τη Μινεάπολη, που θρηνεί τον άδικο θάνατο του 37χρονου, λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία μιας ακόμα Αμερικανίδας, της Ρενέ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα όταν ένας άλλος ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε στο όχημά της.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε το περιστατικό του Σαββάτου ως επίθεση, λέγοντας ότι ένας πράκτορας της Συνοριακής Περιπολίας πυροβόλησε σε αυτοάμυνα αφού ένας άνδρας πλησίασε τους πράκτορες με ένα πιστόλι και αντιστάθηκε βίαια στις προσπάθειες αφοπλισμού του. Μάρτυρες και η οικογένεια της Πρέτι απορρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό καθώς όπως φάνηκε και από βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, το θύμα ήταν άοπλο.

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι

Έχει περιγραφεί ως ένας φανατικός λάτρης της υπαίθρου που αγαπούσε την ορεινή ποδηλασία και φέρεται να συμμετείχε σε διαμαρτυρίες μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ.

Ο Πρέτι δεν είχε καμία αλληλεπίδραση με τις αρχές επιβολής του νόμου πέρα ​​από τα πρόστιμα τροχαίας, λέει η οικογένειά του, λάτρευε τις περιπέτειες με τον αγαπημένο του σκύλο Catahoula Leopard, τον Joule, ο οποίος πέθανε πριν από περίπου ένα χρόνο, ανέφερε το AP.

Ο Πρέτι ήταν Δημοκρατικός ψηφοφόρος και είχε συμμετάσχει στο κύμα διαμαρτυριών μετά τη δολοφονία του George Floyd από αστυνομικό στη Μινεάπολη το 2020, δήλωσε η πρώην σύζυγός του στο AP.

Ως Αμερικανός πολίτης που γεννήθηκε στο Ιλινόις, ο Πρέτι μεγάλωσε στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν, όπου έπαιξε ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ και στίβο για το Λύκειο Πρέμπλ. Ήταν πρόσκοπος και τραγουδούσε στη Χορωδία Αγόρι του Γκριν Μπέι.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το 2011 με πτυχίο βιολογίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οικογένειά του. Εργάστηκε ως ερευνητής πριν επιστρέψει στο σχολείο για να γίνει νοσηλευτής.

Οι γείτονες περιέγραψαν τον Πρέτι ως ήσυχο και καλόκαρδο.

«Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε η Σου Γκίταρ στο AP, η οποία έμενε κάτω από τη νοσοκόμα και είπε ότι μετακόμισε στο κτίριο πριν από περίπου τρία χρόνια. «Έχει μεγάλη καρδιά».

Ο Πρέτι ζούσε μόνος και εργαζόταν πολλές ώρες ως νοσοκόμος, αλλά δεν ήταν μοναχικός, είπαν οι γείτονές του. «Ποτέ δεν τον θεώρησα ως άτομο που κουβαλούσε όπλο», είπε η Γκίταρ.

Οι γονείς του είπαν ότι η τελευταία τους συζήτηση με τον γιο τους ήταν μερικές μέρες πριν πυροβοληθεί και σκοτωθεί, όταν μίλησαν για επισκευές που είχε κάνει στην πόρτα του γκαράζ στο σπίτι του, ανέφερε το AP.

«Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και πολύ θυμωμένοι. Ο Άλεξ ήταν μια ευγενική ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και για τους Αμερικανούς βετεράνους που φρόντιζε ως νοσοκόμος ΜΕΘ», ανέφεραν οι γονείς του, Michael και Susan Pretti, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, η οικογένεια δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη λάβει νέα από κανέναν σε ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου για τον θάνατο του γιου τους.

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια καταδίκασε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο γιος τους επιτέθηκε στους αστυνομικούς που τον πυροβόλησαν. «Τα αηδιαστικά ψέματα που είπε η κυβέρνηση για τον γιο μας είναι κατακριτέα και αηδιαστικά», είπαν.

Η οικογένεια πρόσθεσε ότι βίντεο έδειχναν ότι ο Πρέτι δεν κρατούσε όπλο όταν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τον αντιμετώπισαν, αλλά κρατούσε το τηλέφωνό του με το ένα χέρι και χρησιμοποιούσε το άλλο για να προστατεύσει μια γυναίκα που είχε ψεκαστεί με σπρέι πιπεριού.

«Παρακαλώ αποκαλύψτε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος», είπαν.

Εν τω μεταξύ, το ομοσπονδιακό συνδικάτο εργαζομένων AFGE δήλωσε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένο από αυτή την τραγωδία», ενώ ο πρόεδρός του, Everett Kelley, απέτισε φόρο τιμής στον Πρέτι, λέγοντας ότι «αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία των Αμερικανών βετεράνων».

Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών δήλωσε επίσης ότι είναι «βαθιά ενοχλημένος και λυπημένος» από τη δολοφονία και ζήτησε μια «πλήρη, απρόσκοπτη έρευνα» για την υπόθεση. Ο συνάδελφος του Πρέτι, Δρ. Dmitri Drekonja, δήλωσε στο ABC News ότι ήταν «ενοχλητικό και εξοργιστικό» να ακούει κανείς τον τρόπο με τον οποίο οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι παρουσίαζαν το θύμα.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, καταδίκασε τη δολοφονία του Πρέττι ως μέρος μιας «εκστρατείας οργανωμένης βαρβαρότητας», ενώ ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Jacob Frey, κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να τερματίσει την καταστολή της μετανάστευσης εκεί.

Οι εντάσεις στη Μινεάπολη

Ο Τραμπ ξεκίνησε τις καταστολές κατά της μετανάστευσης πέρυσι, στοχεύοντας πολιτείες και πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένων του Σικάγο, του Λος Άντζελες και του Πόρτλαντ, λέγοντας ότι οι στρατιωτικοποιημένες επιχειρήσεις ήταν απαραίτητες για την απομάκρυνση εγκληματιών από τις ΗΠΑ.

Η καταστολή στη Μινεάπολη είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδιακή επιχείρηση επιβολής της μετανάστευσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σύμφωνα με αξιωματούχους, με περίπου 3.000 πράκτορες να έχουν αναπτυχθεί. Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Νοέμβριο, με αξιωματούχους να τη συνδέουν εν μέρει με ισχυρισμούς για απάτη που αφορούν κατοίκους σομαλικής καταγωγής.

Η αύξηση έχει φέρει αντιμέτωπους τους αξιωματούχους της πόλης και της πολιτείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, προκάλεσε καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ ακτιβιστών και υπαλλήλων μετανάστευσης και τώρα, τους θανάτους αρκετών Αμερικανών πολιτών. Εν μέσω των εντάσεων, τα παιδιά απουσιάζουν από το σχολείο ή μαθαίνουν εξ αποστάσεως, οι οικογένειες αποφεύγουν τις θρησκευτικές λειτουργίες και πολλές επιχειρήσεις, ειδικά σε γειτονιές μεταναστών, έχουν κλείσει προσωρινά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν επίσης πεθάνει σε κέντρα κράτησης της ICE από τις αρχές του 2026, ανέφερε το Reuters, μετά από τουλάχιστον 30 θανάτους υπό την κράτησή της πέρυσι, αριθμός που αποτελεί υψηλότερα επίπεδα εδώ και δύο δεκαετίες.