Πολλοί παιδικοί σταθμοί στην Ινδονησία δεν διαθέτουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας.

Για χρόνια, ο Νούρμαν είχε εμπιστευτεί τα δύο μικρά παιδιά του στο Little Aresha, έναν παιδικό σταθμό κοντά στο σπίτι του στην ινδονησιακή πόλη Γιογκιακάρτα, το οποίο διαφημίζει τις καλά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του και την ποικιλία δραστηριοτήτων που πρόσφερε.

Ο πατέρας σοκαρίστηκε όταν την περασμένη Παρασκευή δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν φίλο: «Η αστυνομία έκανε έφοδο στον παιδικό σταθμό, πήγαινε πάρε αμέσως τα παιδιά σου».

«Μας έδειξαν βίντεο από την έφοδο, όπου φαίνονταν παιδιά με δεμένα χέρια και πόδια, χωρίς ρούχα, μόνο με τις πάνες τους», δήλωσε ο Νούρμαν στο BBC Indonesian.

Η έφοδος αποκάλυψε την κακοποίηση δεκάδων παιδιών, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Η έρευνα έχει προκαλέσει περαιτέρω έλεγχο στους παιδικούς σταθμούς της χώρας, πολλοί από τους οποίους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Η αποκάλυψη της φρίκης

Η έφοδος στο Little Aresha έγινε έπειτα από μήνυση που κατέθεσε πρώην εργαζόμενος, ισχυριζόμενος ότι τα παιδιά υφίσταντο απάνθρωπη μεταχείριση στον σταθμό.

Η αστυνομία, που πραγματοποίησε την επιχείρηση την περασμένη Παρασκευή, δήλωσε ότι βρήκε στοιχεία κακομεταχείρισης: παιδιά με δεμένα χέρια και πόδια ή με τραύματα.

Στρίμωχναν 20 παιδιά σε δωμάτια - τρύπες

Βρέθηκαν επίσης αρκετά μικρά δωμάτια περίπου 3 μέτρων πλάτος το καθένα, όπου στοιβάζονταν έως και 20 παιδιά, δήλωσε ο Ρίζκι Άντριαν, επικεφαλής της μονάδας εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας της Γιογκιακάρτα.

Από τα 103 παιδιά που ήταν εγγεγραμμένα στο κέντρο, πιστεύεται ότι τουλάχιστον τα 53 έπεσαν θύματα σωματικής κακοποίησης ή παραμέλησης, πρόσθεσε - τα περισσότερα ήταν κάτω των δύο ετών.

Το Σάββατο, η αστυνομία προσήγαγε και ανέκρινε περίπου 30 άτομα από το κέντρο. Δεκατρία από αυτά συνελήφθησαν και κατηγορούνται για κακομεταχείριση και παραμέληση.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το Little Aresha δεν διέθετε άδεια λειτουργίας.

Με πληροφορίες από BBC