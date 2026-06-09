Νέοι ισχυρισμοί ενάντια του Diddy για παρενόχληση ανηλίκου.

Με μία νέα αγωγή έρχεται αντιμέτωπος ο Sean Diddy Combs, καθώς άνδρας καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε από τον ράπερ σεξουαλικά όταν ακόμη ήταν ανήλικος με πρόσχημα την επαγγελματική αποκατάσταση.

Στα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το ΤΜΖ, ο άνδρας που μηνύει τον Diddy ως Τζον Ντόε, αναφέρει ότι προσκλήθηκε σε ένα πάρτι το 2007, όταν εργαζόταν ως ηθοποιός.

Ο ράπερ, του παρουσίασε την εν λόγω συνάντηση ως μία εκδήλωση διασυνδέσεων, ωστόσο λίγο αργότερα κλίθηκε να μιλήσουν ιδιωτικά για επαγγελματικές ευκαιρίες.

Όπως αναφέρουν τα ξένα δημοσιεύματα, ο ενάγων ισχυρίζεται ότι τη στιγμή που έμειναν οι δυο τους στο δωμάτιο, ο Combs άρχισε να τον ακουμπά σε σημεία του σώματός του, μία κίνηση που προκάλεσε αμηχανία στον ίδιο με την πράξη να συνεχίζεται.

Αργότερα, ο Diddy, έφυγε από το δωμάτιο, υποσχόμενος ότι θα έχει υπόψη του πιθανές μελλοντικές ευκαιρίες καριέρας.

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Ο άνδρας, αναφέρει ότι λίγη ώρα αργότερα έφυγε από το πάρτι και πλέον στρέφεται νομικά έναντι του ράπερ και ορισμένων ατζέντηδων.