Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση νησιών που τελούν υπό καθεστώς μη στρατιωτικοποίησης, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αυστηρό μήνυμα προς την Αθήνα έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, αλλιώς «θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται».

Σύμφωνα με τη Ηaberler, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η συνετή στάση της Τουρκίας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία: «Όποιος εκλαμβάνει τη ψύχραιμη στάση της Τουρκίας ως αδυναμία διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση νησιών που τελούν υπό καθεστώς μη στρατιωτικοποίησης».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όταν δημοσιογράφοι υπενθύμισαν στον Ερντογάν δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι «τα σχέδια για τα νησιά δεν πρόκειται να αλλάξουν παρά τις αντιρρήσεις της Τουρκίας», ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του προς την Αθήνα για εποικοδομητικές σχέσεις καλής γειτονίας και τόνισε ότι δεν θα πρέπει να παραβιάζονται τα όρια.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται»

Ερωτηθείς για πώς θα αντιδράσει η Τουρκία εάν «η Ελλάδα συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί νησιά που τελούν υπό καθεστώς μη στρατιωτικοποίησης», ο Ερντογάν απάντησε με έμμεση αναφορά στο Καστελόριζο: «Τι πρέπει να κάνουμε; Ποιο είναι το καθήκον μας; Να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Λέμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Αν υψώναμε τη φωνή μας από τη δική μας πλευρά, ας πούμε από το Κας (σ.σ.: απέναντι από το Καστελόριζο) προς την Ελλάδα, θα την άκουγαν, έτσι δεν είναι; Όμως έχουμε υπάρξει ειλικρινείς σε κάθε ζήτημα. Έχουμε σταθεί εποικοδομητικά. Ωστόσο, συχνά δεν βλέπουμε αντίστοιχη ανταπόκριση. Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει ένα πράγμα: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, αλλά ούτε θα επιτρέψει σε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά της».

«Όποιος το εκλαμβάνει ως αδυναμία διαπράττει σοβαρό λάθος»

«Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και συνετή στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, ειλικρινά, διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να απομακρυνθεί από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση νησιών που τελούν υπό καθεστώς μη στρατιωτικοποίησης. Η Ιστορία είναι ένας πολύ, πολύ καλός οδηγός για όσους διδάσκονται από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.