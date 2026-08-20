Η «ακατάλληλη εξόρυξη» μεταλλεύματος υπονόμευσε τα θεμέλια του ορυχείου στην νοτιοδυτική Κολομβία και προκάλεσε την κατολίσθηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κολομβία όταν κατέρρευσε παράνομο ορυχείο χρυσού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άτομα και να τραυματιστούν ακόμα επτά.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν κατέρρευσε μία πλαγιά σε ένα ανοιχτό ορυχείο στην περιοχή Πολικάρπα. «Λόγω των μετακινήσεων στο εσωτερικό του ορυχείου, ένα ανάχωμα κατέρρευσε πάνω στους εργάτες που βρίσκονταν εκεί», δήλωσε ο Φρέντι Γκάμες, αξιωματούχος του νομού Ναρίνιο, μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Radio Caracol.

Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές απέκλεισαν την αρχική εκδοχή που ανέφερε ότι η κατάρρευση οφειλόταν σε έκρηξη μέσα στο ορυχείο.

Η «ακατάλληλη εξόρυξη» μεταλλεύματος υπονόμευσε τα θεμέλια του ορυχείου και προκάλεσε την κατολίσθηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της περιφερειακής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ασταθές έδαφος δυσχέρανε τις επιχειρήσεις διάσωσης.

{https://x.com/APT__News/status/2090469275039592706}

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Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν σκαπτικά μηχανήματα να επιχειρούν σε ένα πολύ απόκρημνο έδαφος. Πυροσβέστες και κάτοικοι μετείχαν στην έρευνα, η οποία έληξε μετά τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων.

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Όπως αναφέρουν τα διεθνή Μέσα, στον νομό Ναρίνιο, στα σύνορα με τον Ισημερινό, δρουν εγκληματικές ομάδες, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω της παράνομης εξόρυξης, εκτός από το εμπόριο ναρκωτικών και τους εκβιασμούς. Η παράνομη εξόρυξη χρυσού είναι μία από τις αιτίες της αποψίλωσης στην Κολομβία και οδηγεί στη ρύπανση με υδράργυρο των υδάτων.

{https://x.com/AlertaMundoNews/status/2090484573486383323}

{https://x.com/lafmpasto/status/2090416291140010209}

{https://x.com/CaracolPasto/status/2090433796084547733}