Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τους αγνοούμενους.

Ανείπωτη τραγωδία μετά την έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα καθώς σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ το μεσημέρι του Σαββάτου 26/9 οι Αρχές εντόπισαν δυο ακόμη σορούς στα χαλάσματα, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στα τέσσερα θύματα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους δυο αγνοούμενους.

Νωρίτερα, να θυμίσουμε οι Αρχές είχαν εντοπίσει τη σορό ενός άνδρα, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, νωρίτερα τα ξημερώματα, ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα από τα συντρίμμια του κτιρίου. Η ταυτοποίηση των δύο σορών δεν έχει ολοκληρωθεί ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στον πρώτο όροφο του κτιρίου, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, διέμεναν, 4 άτομα, υπήκοοι των ΗΠΑ, ενώ στον δεύτερο όροφο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

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Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Έφη Παπαβραμοπούλου, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. «Πριν από λίγα λεπτά εντοπίστηκε και νέο άτομο, άνδρας, και αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στη 1:30 εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μια γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο και κατά την άφιξή μας χθες απεγκλωβίστηκαν, εν ζωή, δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο».

Στο σημείο επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης ενώ παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν στο σημείο.