Και νοσηλείες στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, λόγω γαστρεντερίτιδας.

Ανησυχία προκαλούν τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην ΑΕΚ τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, μετά τη συμμετοχή στο 2ο International Tournament Rhodes.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι αρκετοί παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ανάμεσά τους οι Γάιος Σκορδίλης και Φρανκ Μπάρτλεϊ.

«Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και η κόπωση του ταξιδιού προκάλεσαν την αδιαθεσία του Γάιου Σκορδίλη κατά την επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο στο “Ελ. Βενιζέλος”», ανέφερε ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ. Ανάλογα συμπτώματα αντιμετωπίζουν και άλλοι παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου, μεταξύ των οποίων και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, σημείωνε ακόμα η ΑΕΚ.

Λίγη ώρα μετά, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι προβλήθηκαν από γαστρεντερίτιδα έξι μέλη του staff της και κάποιοι από αυτούς χρειάστηκαν νοσηλεία. Παράλληλα, υπάρχει φόβος ότι θα προκύψουν κι άλλα κρούσματα.

Σημειώνεται ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τέθηκαν αντιμέτωποι στο πλαίσιο του 2ου International Tournament Rhodes, ενώ οι αποστολές των δύο ομάδων έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο της Ρόδου.