Με κεκτημένη ταχύτητα οι δυο ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τον ΠΑΟΚ, κέρδισε με 3-1 και την Κηφισιά εντός έδρας, «πιάνοντας» στην κορυφή τον Παναιτωλικό. Οι δυο τους έχουν το απόλυτο, με το «τριφύλλι» να θέλει να διατηρήσει το momentum και τον «Τίτορμο» να ταξιδεύει στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να κάνει την έκπληξη.

Μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου 12/9, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία επέστρεψαν ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Σίριλ Ντέσερς. Αναλυτικά, την 23άδα της αποστολής απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Από εκεί και πέρα, στην αποστολή του εκτός έδρας αγώνα του Παναιτωλικό με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.