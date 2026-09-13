Κάνει τον γύρο του διαδικτύου το βίντεο.

Τρόμος επικράτησε σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα λόγω καταιγίδας που επικρατούσε στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media την περασμένη Πέμπτη 10/9 φαίνεται ο πανικός που επικρατεί στην καμπίνα μετά τις έντονες αναταράξεις που ξεκίνησαν λόγω της καταιγίδας.

Μάλιστα, κάποιοι από τους επιβάτες όντας τρομοκρατημένοι φώναζαν πως θα πεθάνουν, ενώ ο πιλότος επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης, ωστόσο αναγκάστηκε να διακόψει τις προσπάθειες και να πάρει ξανά ύψος.

{https://x.com/nexta_tv/status/2098924624180388177}