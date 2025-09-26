Οι παραδόσεις των αεροσκαφών στην Turkish Airlines έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 2029 και 2034.

H τουρκική αεροπορική εταιρία Turkish Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να αγοράσει 75 αεροσκάφη από την Boeing, τα 50 από αυτά σε παραγγελία και τα 25 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής (option) για τους τύπους B787-9 και B-787-10.

Σε μία ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης η τουρκική αεροπορική εταιρία ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για τη συνολική αγορά 150 αεροσκαφών. Από αυτά, τα 100 σε παραγγελία και τα υπόλοιπα 50 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής για τους τύπους 737-8/10 MAX.

Σύμφωνα με την Turkish Airlines οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα γίνουν ανάλογα με την επιτυχή κατάληξη των συζητήσεων που διεξάγονται με την εταιρία παραγωγής κινητήρων CFM International.

Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 2029 και 2034, ανέφερε η εταιρεία.

«Με αυτές τις παραγγελίες, στόχος είναι ολόκληρος ο στόλος μας να αποτελείται από αεροσκάφη νέας γενιάς έως το 2035, ενισχύοντας έτσι την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και υποστηρίζοντας έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6%», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Με πληροφορίες από Reuters