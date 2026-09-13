Οι γενικές συστάσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 150 λεπτά άσκησης μέτριας έντασης την εβδομάδα.

Μια πρωινή βόλτα μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη για την υγεία από όσα ενδεχομένως φανταζόμαστε. Αν και το περπάτημα είναι ωφέλιμο ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας, η πρωινή άσκηση φαίνεται να έχει ορισμένα επιπλέον πλεονεκτήματα, από τη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού έως την καλύτερη εγρήγορση μέσα στην ημέρα.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη σχετίζεται με τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό «ρολόι» που καθορίζει μεταξύ άλλων τον κύκλο ύπνου και αφύπνισης. Η έκθεση στο φυσικό φως νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα πριν από τις 10:00, μπορεί να συμβάλει στη σωστότερη ρύθμισή του και, κατά συνέπεια, σε καλύτερο ύπνο το βράδυ. Παράλληλα, το πρωινό περπάτημα έχει συσχετιστεί με μικρότερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεγαλύτερη εγρήγορση.

Υπάρχει ακόμη ένα πρακτικό πλεονέκτημα: όποιος επιλέγει να περπατήσει νωρίς περιορίζει την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία τις ώρες κατά τις οποίες είναι ισχυρότερη, δηλαδή περίπου μεταξύ 10:00 και 14:00. Όσον αφορά τη συγκέντρωση, ορισμένες έρευνες έχουν εντοπίσει γνωστικά οφέλη από την πρωινή άσκηση, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί με σαφήνεια ότι αυτά οφείλονται αποκλειστικά στην ώρα που πραγματοποιείται το περπάτημα.

Από την καρδιά μέχρι τη διάθεση

Τα οφέλη δεν περιορίζονται, βέβαια, στις πρωινές ώρες. Η συστηματική βάδιση συνδέεται με καλύτερη καρδιοαναπνευστική λειτουργία, χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού, καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και ευκολότερη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον έλεγχο του σωματικού βάρους και του σακχάρου, στη διατήρηση της οστικής μάζας και στην ενδυνάμωση των μυών.

Στα πιθανά οφέλη περιλαμβάνονται ακόμη η καλύτερη ποιότητα ύπνου, η θετική επίδραση στη διάθεση και την ψυχική υγεία, καθώς και η βελτίωση της κινητικότητας, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες.

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Δεν χρειάζονται απαραίτητα 10.000 βήματα

Οι γενικές συστάσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 150 λεπτά άσκησης μέτριας έντασης την εβδομάδα. Ένας πρακτικός στόχος είναι περίπου 30 λεπτά γρήγορου περπατήματος τις περισσότερες ημέρες. Για όσους δυσκολεύονται, ο χρόνος μπορεί να «σπάσει» σε δύο 15λεπτα ή τρία 10λεπτα μέσα στην ημέρα.

Και τα περίφημα 10.000 βήματα δεν αποτελούν κάποιον απόλυτο επιστημονικό κανόνα. Ο συγκεκριμένος αριθμός προήλθε αρχικά από την προώθηση βηματομετρητή τη δεκαετία του 1960, ενώ μελέτες δείχνουν ότι σημαντικά οφέλη για την υγεία μπορούν να υπάρξουν και με λιγότερα βήματα. Ο κατάλληλος στόχος διαφέρει ανάλογα με τη φυσική κατάσταση και τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου.

Πηγή verywellhealth.com