Δόθηκε εντολή να ελεγχθεί, μεταξύ άλλων, η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή.

Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση του δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία 30χρονη και το μόλις 17 μηνών παιδί της, διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε πάρκο στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Θερμαϊκού, ενώ εκείνη την ώρα στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος, μεταξύ άλλων και πολλά παιδία.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Με την ίδια εισαγγελική παραγγελία, δόθηκε εντολή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα πτώση άλλου δέντρου σε κοντινή απόσταση από το πάρκο.

Σημειώνεται ότι το παιδί διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» και η μητέρα στο «Παπανικολάου» χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα.

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Το σημείο όπου έπεσε το δέντρο

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