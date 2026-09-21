Μία απίστευτη ιστορία διάσωσης εγκαταλελειμμένων ζώων διαδραματίστηκε στην Ηλεία την Παρασκευή, 18/09.

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί ένα νέο περιστατικό κακοποίησης και εγκατάλειψης ζώων στην Ηλεία. Έξι νεογένννητα κουτάβια βρέθηκαν ζωντανά μέσα σε σακούλα σκουπιδιών, πεταμένα σε κάδο στην περιοχή Βρανά. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι η μητέρα τους δεν τα είχε εγκαταλείψει, αλλά κάποιος τα πήρε και τα άφησε στον κάδο.

Η τύχη τους άλλαξε όταν μία εθελόντρια από το Βαρθολομιό πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί. Εκείνη την ώρα βρισκόταν καθ’ οδόν για να μεταφέρει το παιδί της στο φροντιστήριο, όμως αποφάσισε να σταματήσει και να μεταβεί αμέσως στο σημείο.

Όταν άνοιξε τη σακούλα, διαπίστωσε ότι και τα έξι κουτάβια ήταν ζωντανά. Χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε την Αστυνομία και παρέμεινε εκεί μέχρι να φτάσει το περιπολικό και να καταγραφεί επίσημα το περιστατικό.

Τις εικόνες εγκατάλειψης αλλά και τη διάσωση των νεογέννητων κουταβιών έδωσε στη δημοσιότητα με ανάρτησή του στο Facebook ο χρήστης Κώστας Σισμανίδης.

{https://www.facebook.com/kostas.sismanides/posts/10233532880773946?ref=embed_post}

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Η συγκλονιστική επιστροφή της μητέρας

Λίγο αργότερα, μια μικρόσωμη σκυλίτσα έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή. Τα εμφανή σημάδια ότι θήλαζε έδειχναν πως είχε γεννήσει πρόσφατα. Η σκυλίτσα πλησίασε τα κουτάβια, πήρε ένα από αυτά στο στόμα της και άρχισε να απομακρύνεται. Η εθελόντρια αντιλήφθηκε πως πιθανότατα είχε μπροστά της τη μητέρα των έξι νεογέννητων και αποφάσισε να την ακολουθήσει.

Η σκυλίτσα κατευθύνθηκε προς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και κρύφτηκε κάτω από αυτό, κρατώντας μαζί της το μικρό της. Μια εικόνα που αποτύπωνε με τον πιο σκληρό τρόπο την προσπάθεια ενός ζώου να προστατεύσει τα μικρά του, παρά την εγκατάλειψη και τον κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται για την εγκατάλειψη των κουταβιών στον κάδο. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η σκυλίτσα ζει ως αδέσποτη και πως δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση ή το ιστορικό της.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής από τις Αρχές, η εθελόντρια, η οποία ονομάζεται Γιάννα ανέλαβε να μεταφέρει σε ασφαλές σημείο τόσο τη μητέρα όσο και τα έξι κουτάβια. Έτσι, τα επτά ζώα απομακρύνθηκαν από τον δρόμο και μεταφέρθηκαν στο Βαρθολομιό, μακριά από τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν.

Με πληροφορίες του ilialive.gr