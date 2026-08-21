Ένα απλό βάζο με νερό και λίγα κλαδάκια φρέσκου δεντρολίβανου έχει γίνει δημοφιλές ως ένας εύκολος τρόπος για να δώσει φυσικό άρωμα στην κρεβατοκάμαρα, χωρίς τη χρήση αρωματικών χώρου.

Το δεντρολίβανο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αρωματικά φυτά της μεσογειακής κουζίνας. Εκτός όμως από τη χρήση του στο φαγητό, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε διάφορα σπιτικά κόλπα, κυρίως χάρη στο έντονο και δροσερό άρωμά του.

Γιατί βάζουν δεντρολίβανο και νερό στο υπνοδωμάτιο

Η λογική πίσω από το συγκεκριμένο κόλπο είναι ιδιαίτερα απλή. Τα φρέσκα κλαδιά δεντρολίβανου απελευθερώνουν φυσικά αρωματικά έλαια, τα οποία δίνουν στον χώρο μια χαρακτηριστική αίσθηση φρεσκάδας.

Έτσι, ένα μικρό βάζο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φυσικό αρωματικό χώρου, ενώ παράλληλα προσθέτει μια διακριτική, πράσινη πινελιά στη διακόσμηση της κρεβατοκάμαρας.

Μεταξύ των λόγων για τους οποίους επιλέγεται είναι:

το φυσικό άρωμα στον χώρο,

η αίσθηση φρεσκάδας,

η δημιουργία ενός πιο ευχάριστου περιβάλλοντος,

η δυνατότητα να διατηρηθούν τα κλαδιά φρέσκα για αρκετές ημέρες.

Το νερό βοηθά τα κομμένα κλαδιά να παραμείνουν σε καλύτερη κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διατηρώντας παράλληλα το χαρακτηριστικό τους άρωμα.

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Τι γνωρίζουμε για το άρωμα του δεντρολίβανου

Το δεντρολίβανο, γνωστό επιστημονικά ως Rosmarinus officinalis, περιέχει αιθέρια έλαια που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το έντονο άρωμά του.

Το άρωμα του φυτού έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και έχει διερευνηθεί για πιθανή σχέση με την αίσθηση ευεξίας, την πνευματική εγρήγορση και τη συγκέντρωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επίσης εξεταστεί η πιθανή επίδρασή του στην αντίληψη της κόπωσης.

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στους ισχυρισμούς που συνοδεύουν τέτοιου είδους σπιτικές πρακτικές. Το άρωμα του δεντρολίβανου μπορεί να είναι ευχάριστο και για κάποιους χαλαρωτικό ή αναζωογονητικό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί θεραπεία για την αϋπνία, το άγχος ή άλλες διαταραχές.

Η αντίδραση σε ένα άρωμα είναι επίσης υποκειμενική και διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πώς να φτιάξετε το απλό βάζο

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα εύκολη και δεν απαιτεί ειδικά υλικά.

Θα χρειαστείτε:

ένα καθαρό γυάλινο βάζο ή δοχείο, φρέσκο νερό, μερικά κλαδάκια φρέσκου δεντρολίβανου.

Γεμίστε το βάζο με νερό και τοποθετήστε μέσα τα κλαδάκια, φροντίζοντας ένα μέρος τους να παραμένει πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε το βάζο σε ένα κομοδίνο, μια συρταριέρα ή ένα ράφι της κρεβατοκάμαρας.

Για να παραμένει φρέσκο το δεντρολίβανο, καλό είναι να αλλάζετε το νερό τακτικά και να απομακρύνετε τα κλαδιά όταν αρχίσουν να μαραίνονται ή να αλλοιώνονται.