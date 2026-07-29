Τα γυρίσματα της σειράς «Οδυσσέας», θα γίνουν σε Ελλάδα και Αρμενία.

Στα σκαριά βρίσκεται μια νέα ανεξάρτητη τηλεοπτική σειρά για τον Οδυσσέα, σύμφωνα με το Deadline, την ώρα που η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει κατακτήσει ολόκληρο τον πλανήτη, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της.



Χάρη στην κινηματογραφική υπερπαραγωγή του Νόλαν, ο Όμηρος «πουλάει» σαν τρελός, αναφερόμενοι (πάντα) στον κόσμο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ το έργο του (ναι υπάρχουν και αυτοί).



Στην παραγωγή της νέας σειράς που θα έχει τίτλο «Οδυσσέας» (Odysseus) βρίσκεται η Tanweer, ο ελληνικός διανομέας της ταινίας του Νόλαν, με τους Καρλ Γκάιντουσεκ, Τζόρνταν Ντάικστρα και Σον Φίνεγκαν της νεοσύστατης αμερικανικής εταιρείας παραγωγής «Tectonic» και την αμερικανο-αρμενική εταιρεία USATV.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκάιντουσεκ ο οποίος υπήρξε εκτελεστικός παραγωγός στο Stranger Things, θα είναι στο πηδάλιο ως showrunner, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ρόελ Ρεϊνέ (Halo της Paramount+ και Wu Assassins Netflix). Ο πιλότος της σειράς γράφτηκε από τους Σον Φίνεγκαν, Σκοτ Γουίντχάουσερ, Νόα Λανγκ και Μπλέικ Χος.

Το νέο πρότζεκτ περιγράφεται ως «φρικιαστικό και ωμό – ο πραγματικός κόσμος της Εποχής του Χαλκού γεμάτος αίμα, πλοία, προδοσία και χαρακτήρες που προσπαθούν να επιβιώσουν στην εποχή που ενέπνευσε το επικό έργο του Ομήρου». Η έμφαση στην πραγματική ιστορία επιτρέπει στην αφήγηση να συγκρουστεί με τους ευρύτερους κλυδωνισμούς της εποχής που οδήγησαν στην κατάρρευση της Εποχής του Χαλκού, διασπώντας τον γνωστό κόσμο σε θρύλους.

Μετά από μερικά χρόνια ανάπτυξης της σειράς, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027 σε τοποθεσίες στην Ελλάδα και την Αρμενία. Επίσης, στόχος της παραγωγής είναι να μπορέσει δημιουργήσει ένα «διευρυμένο σύμπαν» για τη σειρά.

«Οι μυθικοί σταθμοί του ταξιδιού του Οδυσσέα αποδίδονται όμορφα από τον Όμηρο ως "ταξίδια" προς τον εσώτερο εαυτό, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα κάτω από όλα αυτά. Επιλογές. Ζωές και έρωτες που χάθηκαν και σώθηκαν. Και για εμάς, το να ξεκινήσουμε να διηγούμαστε αυτή την αληθινή ιστορία, απαλλαγμένη από κάθε φτιασίδι, είναι συναρπαστικό. Μας δίνεται η ευκαιρία να πάρουμε το κοινό πίσω στα παρασκήνια, να γνωρίσουμε τους χαρακτήρες της εποχής του Χαλκού που γέννησαν το θέαμα και να ζήσουμε την αληθινή τους ιστορία», ανέφερε ο Γκάιντουσεκ σε δήλωσή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι σχεδόν πριν από μισή δεκαετία με όραμα να φέρουμε αυτή την ιστορία στο τρέχον πνεύμα της εποχής και με επαναλαμβανόμενο τρόπο», ανέφερε ο Ντάικστρα και συμπλήρωσε. «Η επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε στο κοινό μια αυθεντική και συναρπαστική απεικόνιση της αρχαίας Ελλάδας».