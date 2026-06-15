Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς με 4 εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06) σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα Αχαΐας, προκαλώντας άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη με τις φλόγες αλλά προς το παρόν η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίικα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 ε/π και 3 Α/Φ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2066514444591518054}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: Βασίλης Καράπαπας