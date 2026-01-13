ΟΙ υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Παράταση μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου δόθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για την υποβολή αιτήσεων για τα Προπτυχιακά και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των υποψήφιων φοιτητών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, η οποία αρχικά είχε οριστεί στις 15 Ιανουαρίου. Το ΕΑΠ προσφέρει εξ αποστάσεως σπουδές υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας, συνδυάζοντας ευελιξία και προσβασιμότητα, ενώ είναι το μοναδικό δημόσιο πανεπιστήμιο που δίνει τη δυνατότητα έναρξης σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στο εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις σπουδές τους με τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, ψηφιακά εργαλεία μάθησης και ολοκληρωμένη υποστήριξη από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου www.eap.gr.