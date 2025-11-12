Η τράπεζα ενώνει δυνάμεις με τις EY και Microsoft.

Μια στρατηγική συνεργασία που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου ανακοίνωσε η Eurobank, στο πλαίσιο της συμμαχίας της με τη Fairfax Digital Services (μέλος του ομίλου Fairfax).

Η τράπεζα ενώνει δυνάμεις με τις EY και Microsoft για την ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογιών Agentic AI – συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητα αυτόνομης δράσης, που μαθαίνουν, προσαρμόζονται και λειτουργούν με ευφυή τρόπο, πέρα από την παραδοσιακή αυτοματοποίηση.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός AI Factory νέας γενιάς, μιας δυναμικής πλατφόρμας μεγάλης κλίμακας βασισμένης στην agentic αρχιτεκτονική του EY.ai και ενισχυμένης από την υπολογιστική ισχύ της NVIDIA, με στόχο τη μετάβαση από πιλοτικά έργα σε εφαρμογές μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας.

Σε συνεργασία με το AI & Data Centre of Excellence της EY στην Ελλάδα, η Eurobank αναπτύσσει ένα επεκτάσιμο και αυτοματοποιημένο σύστημα ενσωμάτωσης της Agentic AI στον πυρήνα των λειτουργιών της. Μέσω του Microsoft Azure και της EY.ai AgenticPlatform, η τράπεζα στοχεύει στη δημιουργία ευφυών εργαλείων που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την προσωποποιημένη εμπειρία των πελατών της.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και Group COO της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «καθοριστικό σταθμό» στην πορεία της τράπεζας προς την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι το AI Factory «ενισχύει τον ρόλο της Eurobank ως ψηφιακού πρωτοπόρου στη Νότια Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Digital Services, Sanjay Tugnait, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «μετασχηματίζει το Return on Investment σε Return on Intelligence», προσθέτοντας πως η Eurobank «βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μετάβασης προς την εποχή όπου άνθρωποι και ψηφιακοί συνεργάτες θα συνυπάρχουν και θα δημιουργούν αξία».