Οι εργασίες θα αρχίσουν από το ύψος της Τσιμισκή έως και τη Μητροπόλεως.

Δουλειά πιάνουν από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, τα συνεργεία για τη συνέχιση της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας, στο τμήμα της από την Τσιμισκή έως και την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, η δημοτική αρχή ξεκινά την ανάπλαση του κεντρικού οδικού άξονα, με ορίζοντα υλοποίησης τους 14 μήνες.

Την απόφαση να γίνουν οι εργασίες μετά τις γιορτές είχε ανακοινώσει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία των επιχειρηματιών πριν και μετά τα Χριστούγεννα και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Πλέον, ο ανάδοχος προχωρά στη σήμανση όλων των δρόμων για την ασφαλή ανάπτυξη του εργοταξίου. Θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, ενώ αντιδρομείται η Καρόλου Ντηλ για όσο διαρκέσει το έργο.

Οι εργασίες θα αρχίσουν από το ύψος της Τσιμισκή έως και τη Μητροπόλεως, με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομο Νικηφορίδη να δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως τέθηκε «ως προϋπόθεση για τη σωστή διευθέτηση των δικτύων». «Ένα σημαντικό έργο που το περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη», συμπλήρωσε ο κ. Νικηφορίδης, με τις εργασίες από τον ανάδοχο να γίνονται τμηματικά και σε φάσεις.

Προχωράει και η ανάπλαση της Πλατείας Δημοκρατίας

Στην τελική ευθεία ώστε να δημοπρατηθεί την άνοιξη μπαίνει και η ανάπλαση της Πλατείας Δημοκρατίας, καθώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστική μελέτη του έργου. Το θέμα της ανάπλασης έκλεισε από το ΚΑΣ και το Υπουργείο Πολιτισμού και πλέον «είμαστε απελευθερωμένοι ώστε να προχωρήσουμε στη μελέτη εφαρμογής και στα τεύχη δημοπράτησης», τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.

Στόχος του δήμου Θεσσαλονίκης για την πλατεία Δημοκρατίας, που βρίσκεται στην περιοχή του Βαρδαρίου, είναι να αλλάξει η εικόνα της και να αναβαθμιστεί η δυτική είσοδος της πόλης. Με την ανάπλαση της πλατείας και των γύρω δρόμων, με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, θα επιχειρηθεί να μετατραπεί και πάλι το σημείο σε έναν ζωντανό δημόσιο χώρο.