Ο κ. Καραβίας τονίζει ότι σήμερα η Eurobank αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα με ισχυρό περιφερειακό αποτύπωμα

Μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα χαρακτήρισε το 2025 για την Eurobank, σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε προς τους εργαζομένους ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Φωκίων Καραβίας, ενόψει των εορτών και της έναρξης του νέου έτους. Ο κ. Καραβίας συνοψίζει τις επιδόσεις της τράπεζας και περιγράφει τις τρεις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική πορεία του Ομίλου.

Όπως αναφέρει, πρώτος στόχος αποτέλεσε η οργανική ανάπτυξη, με ισχυρή αύξηση των δανειακών υπολοίπων και σημαντική ενίσχυση στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας, του Private Banking και των τραπεζοασφαλειών, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των καταθέσεων και των μισθοδοσιών. Στο ίδιο πλαίσιο, η Eurobank διατήρησε τη διεθνή της παρουσία στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, καταλαμβάνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θέση στην πρώτη δεκάδα της Lloyd’s List, ενώ αναδείχθηκε για 11η συνεχή χρονιά Best Bank for Cash Management in Greece από τον οργανισμό Global Finance. Επιπλέον, ο Όμιλος κατέκτησε τον τίτλο «Τράπεζα της Χρονιάς 2025» στην Κύπρο από το διεθνές περιοδικό The Banker του ομίλου Financial Times.

Δεύτερη στρατηγική προτεραιότητα ήταν η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων, με έμφαση στην τραπεζική, την ασφαλιστική και τη διαχείριση περιουσίας. Η κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκε μέσω των σημαντικών εξαγορών της τελευταίας διετίας, με το 2025 να σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας ένταξης της Ελληνικής Τράπεζας και της ασφαλιστικής CNP στον Όμιλο, διαδικασία που θα συνεχιστεί και το 2026.

Ο τρίτος μεγάλος στόχος αφορά, όπως επισημαίνεται, την προετοιμασία της Eurobank για το μέλλον σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό διεθνές τραπεζικό περιβάλλον, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγών. Στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει ή δρομολογούνται σημαντικές τεχνολογικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του ψηφιακού αποτυπώματος προς τους πελάτες, την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και τον εκσυγχρονισμό του βασικού πληροφοριακού συστήματος, ενώ αντίστοιχα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε Κύπρο, Λουξεμβούργο και Βουλγαρία.

Στην επιστολή του, ο κ. Καραβίας τονίζει ότι σήμερα η Eurobank αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα με ισχυρό περιφερειακό αποτύπωμα, αποδίδοντας τη μέχρι σήμερα πορεία στην ομαδική δουλειά, τη διαχρονική στήριξη των μετόχων και, κυρίως, στην ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των εργαζομένων. Κλείνοντας, απευθύνει θερμές ευχές σε όλο το προσωπικό στην Ελλάδα και το εξωτερικό για υγεία, καλές γιορτές και μια δημιουργική νέα χρονιά το 2026, υπογραμμίζοντας ότι ο Όμιλος επιστρέφει ανανεωμένος και έτοιμος για τις προκλήσεις που έρχονται.