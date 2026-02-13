Όπως επισημαίνει η Eurobank Equities, η Metlen αναθεώρησε προς τα κάτω το guidance για το EBITDA του 2025 κατά περίπου 25%, στα 750 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank Equities, η προειδοποίηση κερδοφορίας που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Metlen συνιστά ένα «reset αξιοπιστίας», χωρίς να επηρεάζεται η βασική κερδοφορία του Ομίλου.

Η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το 2025, με τη χρηματιστηριακή να διατηρεί σύσταση «Αγορά» για τη μετοχή, μειώνοντας ωστόσο την τιμή-στόχο στα 56,20 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η Eurobank Equities, η Metlen αναθεώρησε προς τα κάτω το guidance για το EBITDA του 2025 κατά περίπου 25%, στα 750 εκατ. ευρώ. Η υποβάθμιση αυτή αποδίδεται κυρίως σε υπερβάσεις κόστους στη δραστηριότητα M Power Projects (MPP), αλλά και σε καθυστερήσεις στο κλείσιμο τριών συναλλαγών asset rotation. Η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι σε ορισμένα έργα της MPP προέκυψαν απρόβλεπτες αυξήσεις κόστους και χρονικές καθυστερήσεις, με το έργο Protos να αποτελεί το πρώτο «καμπανάκι», ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και άλλες επιβαρύνσεις κατά το κλείσιμο των αποτελεσμάτων του δ’ τριμήνου και της χρήσης. Παράλληλα, τονίζεται ότι τα προβλήματα αυτά περιορίζονται αποκλειστικά στη MPP και δεν επηρεάζουν τις βασικές δραστηριότητες της Metlen, δηλαδή την Ενέργεια, τα Μέταλλα και τις Ανανεώσιμες Πηγές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, βραχυπρόθεσμα η αγορά αναμένεται να δει σημαντικά χαμηλότερη κερδοφορία για το 2025, ενώ πιθανές είναι και οι καθοδικές αναθεωρήσεις για το 2026, σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό σε επίπεδο EBITDA. Επιπλέον, οι επενδυτές είναι πιθανό να αποδώσουν μικρή ή και μηδενική αξία στη δραστηριότητα MPP, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την ομαλή εκτέλεση των έργων. Η χρηματιστηριακή εκτιμά επίσης ότι το επεισόδιο αυτό δημιουργεί ένα βάρος αξιοπιστίας για τη μετοχή, καθώς η αγορά θα αναζητήσει απτά δείγματα ότι οι έλεγχοι κόστους και η διαχείριση έργων έχουν σταθεροποιηθεί.

Ωστόσο, η Eurobank Equities θεωρεί περιορισμένο τον κίνδυνο νέων σημαντικών αρνητικών εκπλήξεων από τη MPP, καθώς τα έργα που παρουσίασαν προβλήματα εκτιμάται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75%-80%. Τυχόν περαιτέρω καθυστερήσεις ή υπερβάσεις κόστους αναμένεται, κατά την άποψή της, να έχουν περιορισμένη επίδραση στα αποτελέσματα.

Σε επίπεδο προβλέψεων, η Eurobank Equities αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για το 2025 ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο guidance της εταιρείας, ενώ μειώνει τα EBITDA των ετών 2026 και 2027 κατά περίπου 7% και 3% αντίστοιχα. Στις νέες εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνεται πλέον καμία συνεισφορά από τη δραστηριότητα MPP, ενώ λαμβάνονται υπόψη και αλλαγές στον χρονισμό ορισμένων αποεπενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές. Όπως υπενθυμίζει η χρηματιστηριακή, η MPP αντιστοιχούσε σε λιγότερο από 5% του EBITDA του Ομίλου στις προηγούμενες προβλέψεις, γεγονός που σημαίνει ότι το βασικό επενδυτικό αφήγημα εξακολουθεί να στηρίζεται στις κύριες δραστηριότητες της Metlen. Σε αυτό το πλαίσιο, κομβικής σημασίας θεωρείται η υλοποίηση της στρατηγικής asset rotation, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς.

Όσον αφορά την αποτίμηση, η Eurobank Equities συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη μέθοδο sum-of-the-parts, προσαρμόζοντας όμως την προσέγγισή της για τη MPP. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαχωρίζεται σε προβληματικά έργα, στα οποία αποδίδεται αρνητική ταμειακή αξία λόγω των επιπτώσεων από απομειώσεις που έχουν ήδη καταγραφεί, και σε έργα που θεωρούνται λειτουργικά υγιή αλλά αποτιμώνται με μηδενική κερδοφορία. Με βάση αυτές τις παραδοχές, η χρηματιστηριακή καταλήγει σε νέα τιμή-στόχο τα 56,20 ευρώ, εκτιμώντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου για τη μετοχή, καθώς σταδιακά αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των επενδυτών.