Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 19.00, στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΣ της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια από το Α' Συνέδριο της ΚΝΕ με τίτλο «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, ΚΝΕ η Οργάνωσή μας», που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ και χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δημήτρης Γόντικας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979. Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα με πολιτικά και διεθνιστικά τραγούδια.