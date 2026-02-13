Πρώτη επιλογή σε Gen Z, Millennials και Gen X.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Microsoft αναδεικνύεται κορυφαίος εργοδότης στον κλάδο της τεχνολογίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ετήσιας έρευνας* Employer Brand της Randstad, η οποία καταγράφει την αντίληψη των υποψηφίων και των εργαζομένων γύρω από την ελκυστικότητα των εργοδοτών, αλλά και τα κριτήρια που διαμορφώνουν την επιλογή εργασίας σήμερα.

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της τεχνολογίας, η Microsoft καταλαμβάνει την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η ισχυρή της επίδοση λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο συνολικά, ενισχύοντας την εικόνα και την ελκυστικότητα της τεχνολογίας ως τομέα απασχόλησης στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η Microsoft ξεχωρίζει σταθερά σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής εργοδότη, όπως η οικονομική σταθερότητα, οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, η μακροπρόθεσμη ασφάλεια εργασίας, το θετικό εργασιακό περιβάλλον και η εταιρική φήμη. Παράγοντες που, σύμφωνα με τη Randstad, διαμορφώνουν σήμερα τις αποφάσεις των εργαζομένων σε όλες τις γενιές.



Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο κλάδος της τεχνολογίας παίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ηγετική θέση της Microsoft ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως χώρας που μπορεί να προσελκύσει και να διατηρήσει ταλέντο υψηλής εξειδίκευσης, σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ενός εργασιακού μοντέλου που συνδυάζει την καινοτομία με τον σκοπό, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η τεχνολογία ξεκινά —και προχωρά— με τους ανθρώπους.







*Σχετικά με την Έρευνα

1 στους περισσότερους βασικούς δείκτες ελκυστικότητας εργοδότη στον κλάδο — Η Microsoft Hellas κατακτά την πρώτη θέση στους 10 από τους 11 βασικούς οδηγούς επιλογής εργοδότη στον κλάδο — από την οικονομική ευρωστία και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια, έως την επαγγελματική εξέλιξη, το ευχάριστο εργασιακό κλίμα, την ισορροπία ζωής–εργασίας, τις ελκυστικές απολαβές/παροχές, τις ίδιες ευκαιρίες και την κοινωνική/περιβαλλοντική συνεισφορά

Η επίδοση αυτή αποτυπώνεται σε όλες τις γενιές:

Gen Z: #1 σε οικονομική ευρωστία, ασφάλεια και φήμη

Millennials: #1 σε ευρωστία, εξέλιξη, φήμη και απολαβές/παροχές.

Gen X: #1 στη μεγάλη πλειοψηφία των δεικτών (ευρωστία, ασφάλεια, εξέλιξη, περιεχόμενο, κλίμα, φήμη, απολαβές, ίσες ευκαιρίες)