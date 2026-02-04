Ούτε βιομηχανικό. Ούτε καρτουνίστικο. Η Moya βρίσκεται σε εκείνη την άβολη ενδιάμεση ζώνη όπου τα ρομπότ αρχίζουν να μοιάζουν υπερβολικά αληθινά.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που περπατά, διατηρεί οπτική επαφή και εκφράζεται με διακριτικές κινήσεις του προσώπου έχει τραβήξει την προσοχή στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσίευση βίντεο που παρουσιάζουν τις δυνατότητές του. Το ρομπότ, με την ονομασία Moya, παρουσιάστηκε στη Σαγκάη από την εταιρεία ρομποτικής DroidUp, η οποία το περιγράφει ως το πρώτο πλήρως βιομιμητικό ρομπότ ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Η Moya έχει σχεδιαστεί γύρω από την έννοια της ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή συστήματα που μπορούν να αντιλαμβάνονται, να συλλογίζονται και να δρουν μέσα στον φυσικό κόσμο, αντί να λειτουργούν αποκλειστικά σε ψηφιακά περιβάλλοντα διαβάζουμε στο interestingengineering.com.

Σε πλάνα που κοινοποιήθηκαν από τη South China Morning Post (SCMP), το ανθρωποειδές εμφανίζεται να χαμογελά, να γνέφει, να διατηρεί οπτική επαφή και να περπατά με έναν βηματισμό που προσομοιάζει έντονα την ανθρώπινη κίνηση. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η Moya μπορεί να αναπαράγει ανθρώπινες μικροεκφράσεις, ένα χαρακτηριστικό που τη συγκαταλέγει ανάμεσα στα πιο ανθρωπόμορφα ρομπότ που βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη.

Με ύψος 1,65 μέτρα και βάρος περίπου 32 κιλά, η Moya έχει σχεδιαστεί με αναλογίες κοντινές σε εκείνες ενός ενήλικου ανθρώπου. Η DroidUp αναφέρει επίσης ότι το ρομπότ διατηρεί θερμοκρασία σώματος μεταξύ 32 και 36 βαθμών Κελσίου, μια λεπτομέρεια που έχει στόχο να ενισχύσει τη ρεαλιστική του παρουσία κατά την αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ακρίβεια του βαδίσματος της Moya φτάνει το 92%, υπογραμμίζοντας την έμφαση στη σταθερή και φυσική κίνηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=jtyEVRvAM0s}

Σχεδιασμός, τεχνολογία και δημόσια αντίδραση

Η εμφάνιση και η συμπεριφορά της Moya έχουν προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα μεταξύ χρηστών των κινεζικών social media. Όπως αναφέρει ο Llewellyn Cheung της SCMP, ορισμένοι θεατές εξέφρασαν θαυμασμό για τον ρεαλισμό της, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν τις κινήσεις της ανατριχιαστικές, αντανακλώντας τη γνωστή ένταση που συνδέεται με το «uncanny valley», τη δυσφορία που νιώθουν οι άνθρωποι όταν τα τεχνητά όντα μοιάζουν σχεδόν, αλλά όχι απόλυτα, ανθρώπινα.

Η ανάπτυξη της Moya φαίνεται να βασίζεται σε προηγούμενα project της DroidUp στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ, αν και η εταιρεία έχει αποκαλύψει περιορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες για την πλατφόρμα που τη στηρίζει. Σύμφωνα με τον ιστότοπο RoboHorizon, η Moya βασίζεται σε μια τεχνογνωσία με την ονομασία «Walker 3». Η DroidUp δεν έχει κατονομάσει επίσημα ούτε έχει περιγράψει λεπτομερώς αυτή την πλατφόρμα στις δικές της ανακοινώσεις.

Η χρήση του όρου «Walker 3» ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση, καθώς το όνομα «Walker» συνδέεται συχνά με ανθρωποειδή ρομπότ που αναπτύσσονται από την πιο καθιερωμένη εταιρεία UBTECH. Ωστόσο, ούτε η DroidUp ούτε η UBTECH έχουν υποδείξει οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη σύνδεση μεταξύ των πλατφορμών τους. Το RoboHorizon αναφέρει επίσης ότι η Moya διαθέτει αρθρωτό σχεδιασμό, ο οποίος επιτρέπει την προσαρμογή της εξωτερικής της εμφάνισης χωρίς να αλλάζει η υποκείμενη μηχανική δομή.

Προβλεπόμενες χρήσεις και λανσάρισμα στην αγορά

Το ντεμπούτο της Moya πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως ακολουθεί διαφορετικές κατευθύνσεις. Ορισμένες εταιρείες επιλέγουν σκόπιμα καρτουνίστικες ή στιλιζαρισμένες εμφανίσεις για να αποφύγουν τις συγκρίσεις με τον άνθρωπο, ενώ άλλες δίνουν έμφαση σε καθαρά μηχανικές μορφές, κατάλληλες για βιομηχανική χρήση. Μια μικρότερη ομάδα, στην οποία ανήκει και η DroidUp, συνεχίζει να επιδιώκει εξαιρετικά ρεαλιστικούς σχεδιασμούς, με στόχο να «διασχίσει» την κοιλάδα του ανοίκειου αντί να την αποφύγει.

Η DroidUp δεν παρουσιάζει τη Moya αποκλειστικά ως οικιακό ρομπότ. Σύμφωνα με τη SCMP, η εταιρεία οραματίζεται τη χρήση του ανθρωποειδούς σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και άλλα εμπορικά περιβάλλοντα όπου η ανθρώπινη-ρομποτική αλληλεπίδραση παίζει κεντρικό ρόλο.

Αντί να επικεντρώνεται σε βιομηχανικές εργασίες ή επιδείξεις υψηλής ταχύτητας και αθλητικών δυνατοτήτων, η εταιρεία φαίνεται να στοχεύει σε χώρους που απαιτούν παρατεταμένη αλληλεπίδραση και αίσθηση προσιτότητας. Η Moya αναμένεται να εισέλθει στην αγορά προς τα τέλη του 2026, με αναφερόμενη τιμή εκκίνησης περίπου 1,2 εκατομμύρια ιαπωνικά γιεν, σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται σε βίντεο της SCMP. Οι τελικές λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.