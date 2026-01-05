Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν η δημοσιογράφος του Star Λευκή Γεωργάκη είδε μπροστά στα μάτια της ένας οδηγό σε τραβάει με λούρι τον σκύλου και ενώ οδηγούσε.

Η δημοσιογράφος αναστατώθηκε, πλησίασε και μίλησε με τον οδηγό.

«Γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι; Απαγορεύεται, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται. Να έχετε έτσι δεμένο το σκυλί με το αυτοκίνητο», τον ρώτησε. Η απάντησή του ήταν σοκαριστική και ισχυρίστηκε πως τον πήγαινε βόλτα.

«Βόλτα με το αυτοκίνητο, το κάνετε; Απαγορεύεται κύριε, αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Θα σας καταγγείλω!», είπε στον άντρα η δημοσιογράφος του Star.

Η Λευκή Γεωργάκη έκανε το σωστό. Πήρε τον αριθμό της πινακίδας και κατήγγειλε τον ασυνείδητο οδηγό στο αστυνομικό τμήμα. Νωρίς το πρωί, ο 67χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ζήτησε και πήρε αναβολή. Κρατείται μέχρι να απολογηθεί. Το πρόστιμο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

