Νεότερες πληροφορίες έδωσε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Σχεδόν 200 αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας τη νύχτα τα ξημερώματα του Σαββάτου για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Τα νεότερα στοιχεία έδωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ενώ ο στρατός συνοδεύτηκε και με περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια ομιλίας του στη Βιρτζίνια, αναφερόμενος στην επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας. Όπως είπε δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.