Υδραυλικός πήγε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στις φυλακές και βρήκε 9 πιστόλια φωτοβολίδων.

Πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου λάμψης εντοπίστηκαν σε φρεάτιο του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης, κατά τη διάρκεια εργασιών από υδραυλικό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το απόγευμα της Τρίτης, κατά τη διάρκεια εργασιών στο κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης του κτιρίου, ο υδραυλικός εντόπισε εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου λάμψης.

Από τις πρώτες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι δεν ήταν λειτουργικά, καθώς είχαν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση λόγω παλαιότητας και των συνθηκών στο σημείο όπου βρέθηκαν. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα, προκειμένου να διαλευκανθεί το πώς βρέθηκαν εκεί τα όπλα.

