Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αρνήθηκε να παράσχει μηχανισμό υποστήριξης δανείου ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ (162,5 δισεκ. δολαρίων) στην Ουκρανία, απόφαση η οποία υπονομεύει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσει «δάνειο επανορθώσεων» βασιζόμενη σε δεσμευμένα αξιόγραφα της Ρωσίας, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times.

Η ΕΚΤ συμπέρανε πως η εφαρμογή πρότασης που της υποβλήθηκε σχετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραβίαζε την εντολή της, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείται πηγές της χωρίς να τις κατονομάζει. Η απόφαση προστίθεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες στο εγχείρημα να χορηγήσουν δάνειο με εγγύηση πόρους της ρωσικής κεντρικής τράπεζας δεσμευμένους στο Euroclear, το βελγικό αποθετήριο αξιογράφων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποίησε ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι πολύ σκληρή και επώδυνη εάν οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιήσουν «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να εκδώσουν ένα «δάνειο επανορθώσεων» στην Ουκρανία.

Ο κορυφαίος Ρώσος τραπεζίτης Αντρέι Κοστίν δήλωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα εάν συμβεί αυτό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Μόσχα μπορεί να προκαλέσει μισό αιώνα... δικαστικών διαφορών.