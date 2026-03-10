Η ταινία που σάρωσε τα βραβεία σε Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Ίρις.

Η ταινία «Πίσω από τις Θημωνιές» της Ασημίνα Προέδρου, έρχεται στο Netflix στις 15 Μαρτίου.



Η πολυβραβευμένη ταινία αποτελεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Προέδρου μετά από δύο μικρού μήκους ταινίες της. Το φιλμ κυκλοφόρησε το 2023 κόβοντας 12.980 εισιτήρια και κατατάχτηκε έκτη ανάμεσα στις ελληνικές ταινίες του έτους. Επίσης, ήταν η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2024.

Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο (ένα από τα συνολικά έξι βραβεία) στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Επίσης, κέρδισε: Βραβείο καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, πρώτου αντρικού ρόλου (Στάθης Σταμουλακάτος), δεύτερου αντρικού ρόλου (Χρήστος Κοντογεώργης), δεύτερου γυναικείου ρόλου (Ντίνα Μιχαηλίδου), σεναρίου, φωτογραφίας, μοντάζ και ήχου στα βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η ιστορία διαδραματίζεται το 2015 στη λίμη Δοϊράνη. Ένας ψαράς και αγρότης, κάτοικος ενός παραλίμνιου χωριού στα βόρειασύνορατης Ελλάδας, πνιγμένος στα χρέη, αρχίζει να μεταφέρει μετανάστες με τη βάρκα του έναντι αδράς αμοιβής. Η γυναίκα του, νοικοκυρά και εκκλησάρισσα του χωριού, αναζητά τον πραγματικό Λόγο του Θεού, ενώ η κόρη τους προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της μέσα στο καταπιεστικό περιβάλλον στον οποίο ζει. Μέχρι που ένα τραγικό γεγονός θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα φέρει τους τρεις ήρωες μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα και αδυναμίες, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του.

Πρωταγωνιστούν οι: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Πασχάλης Τσαρούχας.

Τα γυρίσματα έγιναν στην Αττική, τα Δερβενοχώρια Βοιωτίας, τη λίμνη Δοϊράνη και τη Βόρεια Μακεδονία. Τα κεντρικά πραγματοποιήθηκαν τον χειμώνα του 2021, μέσα στο δεύτερο lockdown.