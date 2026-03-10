Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη για το Dnews τονίστηκε ότι «αποκαλύφθηκαν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των παραληπτών, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στις σχετικές πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού».

Επιβεβαιώνει πλήρως το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Dnews για το ομαδικό mail που αποκάλυψε ονόματα και e-mail 383 Ελλήνων το υπουργείο Εξωτερικών.

Το μήνυμα εστάλη από την Κρυπτογραφική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών σε όλους τους ενδιαφερόμενους ταυτόχρονα, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η επιλογή απόκρυψης παραληπτών (BCC). Ως αποτέλεσμα, αποκαλύφθηκαν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των παραληπτών, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στις σχετικές πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού.

Το e-mail καλούσε τους αποδέκτες να απαντήσουν άμεσα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας αν εξακολουθούν να επιθυμούν επαναπατρισμό στην Ελλάδα. Παράλληλα ζητούσε πρόσθετες πληροφορίες, όπως αν είναι μόνιμοι κάτοικοι ή επισκέπτες, αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αν είναι γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων παιδιών.

Να σημειωθεί πως οι 383 παραλήπτες του e-mail είχαν προ δεκαημέρου συμπληρώσει σχετικές ατομικές φόρμες με τις οποίες είχαν δηλώσει στις ελληνικές προξενικές αρχές ότι διαμένουν στα Εμιράτα.

Η αποστολή του ομαδικού μηνύματος προς τους 383 αποδέκτες προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς τα στοιχεία εκατοντάδων πολιτών κοινοποιήθηκαν σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών (10.03.2026)

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και όλες οι διπλωματικές αρχές του εξωτερικού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή της κρίσης σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η επιχείρηση είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες.

Από την εκδήλωση του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών εργάζονται νυχθημερόν. Ιδίως η Κρυπτογραφική Υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και του τελευταίου Έλληνα που επιθυμεί να αποχωρήσει από την περιοχή της κρίσης. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι εργαζόμενοι στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία πραγματοποίησαν περισσότερες από 3000 τηλεφωνικές κλήσεις και δέχτηκε άνω των 1500 ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μετά από καθημερινή εξαντλητική αξιολόγηση συνθηκών ασφαλείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιοχής, προγραμματίζονται διαρκώς ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού. Η οργάνωση της κάθε μίας από αυτές διενεργείται κάτω από ασφυκτική πίεση, η οποία προκύπτει από τα χρονικά παράθυρα ασφαλούς διενέργειας πτήσεων και τις οδηγίες ξένων αρχών που διαρκώς προσαρμόζονται.

Σε ένα από τα πλείστα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την οργάνωση των επόμενων πτήσεων επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών. Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. Εντούτοις, η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο. Η μείζων διακύβευση ήταν και παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες.

