Θα επιτρέψει ο Κίλιαν Μέρφι στον πρωταγωνιστικό ρόλο;

Τα νέα είναι πολύ ευχάριστα για τους φαν των Peaky Blinders, καθώς η σειρά επιστρέφει, με νέο spin-off το οποίο θα ακολουθεί την επόμενη γενιά της οικογένειας Shelby, σύμφωνα με το BBC. Ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός των Peaky Blinders, «ξαναπερπατάει» στους σκληρούς του Μπέρμιγχαμ γράφοντας μια νέα συνέχεια η οποία θα συστήσει στους θεατές μια εντελώς νέα συμμορία

Η σειρά θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 και αφηγηθεί τα γεγονότα που θα συμβούν μετά την επερχόμενη επίσης ταινία του σύμπαντος των Peaky Blinders.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders», λέει ο Νάιτ. «Για άλλη μια φορά θα έχει τις ρίζες του στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγείται την ιστορία μιας πόλης που αναγεννιέται από τις στάχτες του βομβαρδισμού της πόλης. Η νέα γενιά των Shelby έχει πάρει το τιμόνι, και θα είναι μια συναρπαστική διαδρομή» συμπληρώνει.



{https://youtu.be/Ruyl8_PT_y8?si=pPRHyi7HSe1Pm1Hv}

Η νέα σειρά έχει ήδη πάρει το «πράσινο φως» για δύο σεζόν, σε συνεργασία με το Netflix, με την πλοκή να ξεκινά το 1953 στο μεταπολεμικό Μπέρμιγχαμ. Η κάθε σεζόν θα έχει έξι ωριαία επεισόδια και η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει σχετικά με την πλοκή:



«Βρετανία, 1953. Μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μπέρμιγχαμ χτίζει ένα καλύτερο μέλλον από σκυρόδεμα και χάλυβα. Σε μια νέα εποχή των Peaky Blinders του Στίβεν Νάιτ, η κούρσα για την κυριαρχία του τεράστιου έργου ανακατασκευής του Μπέρμιγχαμ γίνεται μια βίαιη αναμέτρηση μυθικών διαστάσεων. Είναι μια πόλη πρωτοφανών ευκαιριών και κινδύνων, με την οικογένεια Shelby να βρίσκεται ακριβώς στην αιματοβαμμένη καρδιά της»

«Ο Στίβεν έφερε ξανά τη μαγεία του και ανυπομονώ να ζωντανέψουν τα σενάριά του με την έναρξη των γυρισμάτων στο Μπέρμιγχαμ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Kudos, την Garrison Drama και το Netflix για αυτή την επική σειρά. Οι θαυμαστές του Peaky έχουν πολλά να περιμένουν!», ανέφερε η διευθύντρια Δραματικών Σειρών του BBC, Λίντσεϊ Σολτ.

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο Κίλιαν Μέρφι θα είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών, όπως και ο Στίβεν Νάιτ.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στα Digbeth Loc. Studios στο Μπέρμιγχαμ και τη διανομή θα αναλάβουν το BBC (για το Ηνωμένο Βασίλειο) και το Netflix (παγκοσμίως), σύμφωνα με το Deadline.