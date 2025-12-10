Ακόμα δύο ημέρες προθεσμία έχουν οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου προκειμένου να κάνουν τροποποιητική δήλωση και να λάβουν όλο το ποσό που τους αναλογεί.

Η επιστροφή ενοικίου δημιούργησε πολλές αντιδράσεις καθώς, χιλιάδες δικαιούχοι δεν έλαβαν για διαφόρους λόγους τα ποσά που δικαιούνταν. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε την ευκαιρία τροποποιητικών δηλώσεων προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν όνα ολόκληρο ενοίκιο ως επιστροφή.

Όσοι κάνουν τροποποιητική δήλωση μέχρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι τέλος του μήνα, ενώ όσες τροποποιητικές κατατεθούν μέχρι τέλος του μήνα θα αποπληρωθούν μέχρι 15 Ιανουαρίου.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι δηλώσεις Ε1 αποδείχθηκαν ελλιπείς ή λανθασμένες, οδηγώντας σε υπολογισμό ενίσχυσης που δεν αντανακλά την πραγματική δαπάνη ενοικίου — ζήτημα που ανέδειξε εκτενώς το Dnews.gr. Από την Τρίτη, οι πολίτες θα μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού που έλαβαν, το μίσθωμα που λήφθηκε υπόψη και τις ενέργειες που απαιτούνται. Η τηλεφωνική γραμμή θα παρέχει διευκρινίσεις για τις δηλώσεις Ε1, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τους ελέγχους διασταύρωσης που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ πριν ολοκληρώσει τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Πολλά από τα σφάλματα αφορούν στο ετήσιο ποσό ενοικίου. Για παράδειγμα, μισθωτής που πληρώνει 500 ευρώ μηνιαίως θα έπρεπε να δηλώσει 6.000 ευρώ ετησίως, όμως εμφανίστηκαν μόλις 2.000 ευρώ — πιθανόν επειδή συμπεριλήφθηκαν μόνο μήνες με αποδείξεις ή μόνο ηλεκτρονικές πληρωμές. Έτσι, η ενίσχυση περιορίστηκε στα 166 ευρώ αντί των 500. Με την τροποποιητική δήλωση μπορεί πλέον να λάβει τη διαφορά.

Παρόμοιο ζήτημα έχουν όσοι ξεκίνησαν τη μίσθωση μέσα στη χρονιά. Ενοικιαστής που νοίκιασε τον Σεπτέμβριο κατοικία με 200 ευρώ τον μήνα έχει ετήσιο κόστος 800 ευρώ, αλλά αν στη δήλωση εμφανίστηκαν μόνο 200 ευρώ, έλαβε ενίσχυση μόλις 16,6 ευρώ, αντί των 67 ευρώ που αντιστοιχούν στο 1/12 του πραγματικού ποσού.

Έχουν επίσης εντοπιστεί περιπτώσεις με εξαιρετικά χαμηλά δηλωθέντα μισθώματα, όπως 10 ή 20 ευρώ τον μήνα για κατοικίες άνω των 70 ή 100 τ.μ., τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις συνθήκες της αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι μισθωτές πρέπει να ελέγξουν αν καταχωρίστηκε λανθασμένο ποσό ή μόνο μέρος του πραγματικού μισθώματος. Αν, για παράδειγμα, το πραγματικό μίσθωμα ήταν 450 ευρώ και στο μισθωτήριο δηλώθηκαν 20, το σύστημα θα επιστρέψει μόλις 20 ευρώ αντί των 450 που θα μπορούσε να λάβει ο δικαιούχος μετά τη διόρθωση.

Τέλος, όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN καλούνται από αύριο να το καταχωρίσουν, καθώς χωρίς αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η πίστωση της ενίσχυσης. Για ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.