Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», το οποίο εισάγει, μέσω του άρθρου 92, τη δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών προθεσμιών για τον υπολογισμό της ενίσχυσης που αφορά την επιδότηση με τη μορφή επιστροφής ενοικίου.

Η ρύθμιση στοχεύει, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στον εξορθολογισμό του ελέγχου των στοιχείων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και έγκαιρη χορήγηση της επιδότησης.

Με την τροποποίηση της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν. 5217/2025, προστίθεται πλέον η δυνατότητα επέκτασης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία ενημέρωσης και διασταύρωσης στοιχείων.

Η νέα διατύπωση προβλέπει ότι, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις χορήγησης, οι αναγκαίες διασταυρώσεις και παραδοχές για την εφαρμογή της διαδικασίας, καθώς και οι περιπτώσεις παράτασης των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την ομαλή εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής ενοικίου, αντιμετωπίζοντας πρακτικά ζητήματα που ανέκυπταν από τις αυστηρές χρονικές δεσμεύσεις και ενισχύοντας τη διοικητική αποτελεσματικότητα.