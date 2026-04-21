Έκκληση της Madonna να της επιστραφεί το vintage σύνολο με το οποίο ανέβηκε στη σκηνή.

Το vintage σύνολο με το οποίο εμφανίστηκε η Madonna στη σκηνή του Coachella έκανε «φτερά» και η «βασίλισσα» της ποπ προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή των ρούχων της.

Η Madonna εμφανίστηκε στο μουσικό φεστιβάλ της Καλιφόρνια μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, την περασμένη Παρασκευή. Τραγούδησε φορώντας ένα vintage λιλά κορμάκι, το οποίο συνδύασε με γάντια του ίδιου χρώματος, μοβ τζάκετ και κάλτσες. Από τη σκηνή είπε ότι το κορμάκι, οι μπότες και το Gucci τζάκετ ήταν τα ίδια που είχε φορέσει στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella, το 2006.

{https://www.youtube.com/watch?v=1pTfyERUvSE}

Όμως, σε ανάρτηση ανέφερε ότι το σύνολο «εξαφανίστηκε» και τόνισε πως προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή του. «Ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φόρεσα εξαφανίστηκαν- το κοστούμι που βγήκε από το προσωπικό μου αρχείο», έγραψε. «Αυτά δεν είναι απλά ρούχα, είναι κομμάτι της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά κομμάτια από την ίδια εποχή εξαφανίστηκαν επίσης», συμπλήρωσε.

«Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια ευγενική ψυχή θα βρει αυτά τα κομμάτια και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη την καρδιά μου», κατέληξε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο Coachella, η Madonna και η Κάρπεντερ ερμήνευσαν επιτυχίες της «βασίλισσας» της ποπ, όπως το «Vogue» και το «Like a Prayer», αλλά και ένα νέο που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στο επικείμενο άλμπουμ της 67χρονης σταρ, το «Confessions II», που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

{https://www.instagram.com/p/DXXY55iAe4x/?hl=en&img_index=1}

Πηγή: Guardian