Η ανάκληση αφορά συσκευασίες 500 γραμμαρίων με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 12 Μαΐου 2026, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από τα ράφια των καταστημάτων.

Ανακαλούνται παρτίδες του προϊόντος Marks & Spencer Αυθεντικό Ελληνικό Γιαούρτι με Βανίλια (500g) στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή παρουσία γλουτένης που δεν αναγράφεται στην ετικέτα.

Η ειδοποίηση εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή ασφάλειας τροφίμων Food Standards Agency, η οποία επισημαίνει ότι το προϊόν ενδέχεται να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στη γλουτένη, καθώς και για όσους πάσχουν από Κοιλιοκάκη. Το προϊόν αφορά συσκευασίες 500 γραμμαρίων με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 12 Μαΐου 2026, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από τα ράφια των καταστημάτων.

Αυτό είναι το προϊόν που ανακαλούνται παρτίδες του

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς τους, λαμβάνοντας πλήρη επιστροφή χρημάτων. Παράλληλα, έχουν αναρτηθεί σχετικές ανακοινώσεις στα καταστήματα και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία ενημέρωσης μέσω οργανισμών υποστήριξης ατόμων με αλλεργίες.

Τι είναι η δυσανεξία στη γλουτένη

Η γλουτένη είναι πρωτεΐνη που περιέχεται στο σιτάρι, στο κριθάρι, στη σίκαλη και σε μικρότερο βαθμό στη βρώμη. Η αποχή από τη γλουτένη είναι η βασική μέθοδος διαχείρισης – θεραπείας της κοιλιοκάκης. Μολονότι η βρώμη περιέχει πολύ μικρές ποσότητες γλουτένης, υπάρχουν ασθενείς που δεν ανέχονται ούτε μία μερίδα βρώμης την ημέρα, δείγμα ιδιαίτερης ευαισθησίας και επιμονής της ασθένειας. Τα συμπτώματα των ασθενών με κοιλιοκάκη όταν καταναλώνουν τρόφιμα με γλουτένη διαφέρουν αρκετά, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς – σχεδόν το 50% – που δεν παρουσιάζουν καθόλου συμπτώματα, έτσι ώστε να προχωρήσουν στη διατροφική τους θεραπεία. Τα συμπτώματα της κοιλιοκάκης μπορεί να είναι περισσότερα από ένα, ενώ η φύση τους διαφέρει. Μερικά από τα συνηθέστερα είναι:

• Πρήξιμο και πόνοι στην κοιλιά

• Χρόνια διάρροια / δυσκοιλιότητα

• Έμετοι

• Απώλεια βάρους

• Άχρωμα και δύσοσμα κόπρανα

• Δύσοσμα αέρια

• Σιδηροπενική αναιμία που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε φαρμακευτική αγωγή

• Κόπωση

• Μειωμένη σωματική ανάπτυξη

• Πόνοι στις αρθρώσεις

• Ήπιας μορφής οστεοπενία κ. ά.