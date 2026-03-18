Η Μαντόνα φέρεται να επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 24 χρόνια και οι θαυμαστές της ανοίγουν σαμπάνιες.

H Μαντόνα φέρεται να αναλαμβάνει τον πρώτο της ρόλο μετά από πάνω από δύο δεκαετίες, συμμετέχοντας στη σειρά «The Studio», σύμφωνα με το EW. Η σειρά του Apple TV+, η οποία έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 92% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν της και Η φημολογούμενη συμμετοχή της «βασίλισσας της ποπ» έχει προκαλέσει ανυπομονησία και ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Entertainment Weekly, η Μαντόνα φέρεται συμμετέχει στη δεύτερη σεζόν της σειράς, αν και δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη επιβεβαίωση. Η είδηση αυτή έρχεται μετά την εμφάνισή της στον χώρο των γυρισμάτων της σειράς στη Βενετία, όπου η παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι φήμες για τη συμμετοχή της Μαντόνα φάνηκε να φουντώνουν, αφότου η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη Βενετία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία φαινόταν να κρατά ένα σενάριο. Επίσης, εντοπίστηκε στο πλατό των γυρισμάτων μαζί με τον Σεθ Ρόγκεν και αρκετά μέλη του βασικού καστ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν παρόντες ο Μάικλ Κίτον και η Τζούλια Γκάρνερ.

? VEM AÍ: Madonna está na Itália gravando a segunda temporada da premiada série "The Studio". A rainha do pop foi fotografada ao lado de figurões como Julia Garner, Seth Rogen e Michael Keaton, entre outros. pic.twitter.com/jfhVVhTKKu

March 17, 2026

Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, ο ρόλος αυτός θα σηματοδοτήσει την πρώτη σημαντική εμφάνιση της Μαντόνα σε live action πρότζεκτ εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Οι τελευταίοι σημαντικοί ρόλοι της ήταν το 2002, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Swept Away» του τότε συζύγου της, Γκάι Ρίτσι και εμφανίστηκε στην ταινία «Die Another Day». Από τότε, η παρουσία της στην οθόνη έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό δανείζοντας, μεταξύ άλλων, τη φωνή της στην ταινία «Arthur and the Invisibles».

Η επιστροφή της στη Βενετία σηματοδοτεί επίσης την επανένωση με έναν τόπο που συνδέεται στενά με τα πρώτα βήματα της καριέρας της, καθώς η ιταλική πόλη αποτέλεσε το σκηνικό για το μουσικό βίντεο του 1984 για το τραγούδι «Like a Virgin».



Θυμίζουμε ακόμα ότι η Μαντόνα εργάζεται πάνω σε μια ταινία βασισμένη στη ζωή της, η οποία βρισκόταν σε στάδιο ανάπτυξης από την Universal Pictures πριν αποσυρθεί από το πρόγραμμα του στούντιο, με τις εργασίες για το πρότζεκτ να ξαναρχίζουν το 2024.

Η κωμική σειρά του Apple TV «The Studio», γνώρισε μεγάλη επιτυχία, με την πρώτη σεζόν να κερδίζει 13 βραβεία στα περσινά Emmy, ενώ στις αρχές Μαρτίου η αείμνηστη ηθοποιός Κάθριν Ο'Χάρα απέσπασε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της.