Oλοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η 16η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.120.000 ευρώ μετά από μερικό τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 16η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 75362, σειρά η 6η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί μόνο στην 6η σειρά άρα υπάρχει μερικό τζάκποτ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.500.000 ευρώ.

Ο αριθμός 35259 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

