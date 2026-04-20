Με ανατροπή και νίκη για τους παίκτες έληξε η σημερινή αναμέτρηση του «The Chase».

Ανατρεπτική ήταν η σημερινή, Δευτέρα 20 Απριλίου, αναμέτρηση του «The Chase», με τους παίκτες να στέκονται αγέρωχοι μπροστά από το «Γεράκι» αποσπώντας το ποσό των 10.200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Μπεκατώρου, υποδέχτηκε τους τρεις παίκτες της στον τελικό κάνοντας αρχικά μία πρόβλεψη ότι θα κερδίσουν, ενώ παράλληλα τους ζήτησε να την βγάλουν «ασπροπρόσωπη».

Όταν όμως ο δεύτερος γύρος του τελικούς ξεκίνησε, η παρουσιάστρια φάνηκε ιδιαίτερα αγχωμένη, ενώ το «Γεράκι» αργούσε να απαντήσει με αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να θεωρείται κρίσιμο.

Οι παίκτες είχαν καταφέρει να απαντήσουν σωστά 12 ερωτήσεις, ενώ Chaser προσπάθησε να τους ξεπεράσει, καταφέρνοντας να απαντήσει μόλις 11 ερωτήσεις.

Η αγωνία χτύπησε «κόκκινο» και η Μαρία Μπεκατώρου φάνηκε να αγωνιά για την έκβαση της αναμέτρησης.

Όταν όμως «κλείδωσε» η νίκη των «καλεσμένων» της, δεν κατάφερε να κρατήσει τον ενθουσιασμό της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο σας βρε παιδιά! Δεν το πιστεύω! Ξεκινάω νέα καριέρα! Συγχαρητήρια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να σας πω κάτι λίγο εδώ πέρα, στο δεύτερο μέρος κάπως… με απογοητεύσατε; Δηλαδή εννοώ… με στρεσάρατε! Γιατί ήταν πάρα πολύ οριακά, Το 11 ήταν ή το 12; Δεν ξέρω… Το 11. Μπράβο σας. Σε καλή μεριά. Σας άξιζε, ήσασταν υπέροχοι, ήσασταν η πιο ζεν ομάδα που έχει παίξει ποτέ στο Chase και φεύγετε με 10.200 ευρώ! Γεράκι; Κοίταξε, αν χρειαστείς κάτι μπορώ να σου πω. Τώρα αύριο, νιώθω ότι αύριο θα έχεις μια λίγο δύσκολη μέρα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhy4qut09vpd?integrationId=40599y14juihe6ly}