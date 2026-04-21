Φθινοπωρινή παρένθεση από τα ξημερώματα της Τετάρτης σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έχουμε μπροστά μας μία φθινοπωρινή παρένθεση, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρός να επιδεινώνεται και από τα βόρεια προς τα νότια.

Οι ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια θα επιχειρήσουν να κατιφορήσουν και στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα ο καιρός να γίνει πιο άστατος, πρώτα σήμερα στη βόρεια Ελλάδα και σιγά σιγά πιο νότια.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα φθάσει μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα της επικράτειας, μέσα στην Παρασκευή.

Τις επόμενες ώρες θα έχουμε βροχές ακόμη και καταιγίδες προς τα βόρεια τμήματα της χώρα μας. Αυτές οι περιοχές θα επηρεαστούν από αυτό το κύμα αστάθειας, ενώ από αύριο σιγά σιγά, αυτά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται και πιο νότια, για να απασχολήσουν την κεντρική και νότια δυτική χώρα, ενώ προς την Παρασκευή θα δούμε τα φαινόμενα αυτά να επηρεάζουν και το νότιο Αιγαίο.

Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα αυτά τα φαινόμενα (βροχές και καταιγίδες), είναι δυνατόν να αποκτούν περισσότερη ένταση.

Σήμερα, από την περιοχή της Θεσσαλίας και πιο βόρεια, θα δούμε τον καιρό να γίνεται πιο φθινοπωρινός. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα οι λίγες συννεφιές που παρατηρούνται προς την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, θα αρχίσουν να ενισχύονται περισσότερο και αναμένονται μπόρες και καταιγίδες.Θα δούμε έντονες χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Θα επικρατήσει και σήμερα το ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο, στις υπόλοιπες περιοχές, με λίγες κεντρικές συννεφιές.

Οι άνεμοι, θα στραφούν σ δυτικοί, θα φθάσουν τα 5- 6 μποφόρ αλλά και στη θάλασσα Κυθήρων τα 7 μποφόρ.

Αυτός ο δυτικός άνεμος για την ανατολική ηπειρωτική χώρα, λειτουργεί σαν καταβάτης, με αποτέλεσμα και σήμερα να έχουμε υψηλές μέγιστες τιμές προς τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φθάσει ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με την ηλιακή ακτινοβολία να κυριαρχεί στον ουράνιο θόλο.Πιθανότητα για βροχή στον νομό, εμφανίζεται κυρίως αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Ο υδράργυρος κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά τμήματα του νομού, αλλά και προς το βορειοδυτικό τόξο, εκεί που ο άνεμος θα είναι ευνοϊκός, για να σπρώξει τον υδράργυρο προς τα πάνω.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι εντελώς διαφορετικό. Αργά το μεσημέρι με απόγευμα αναμένονται βροχές και μπόρες. Οι άνεμοι μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες δεν θα προβληματίζουν. Μέσα στη νύχτα θα ενισχυθεί ο βαρδάρης, ενώ ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι και τους 22 με 23 βαθμούς, μιας και περιμένουμε περισσότερο άστατες συνθήκες και αυτό δεν θα δώσει στον υδράργυρο την ευκαιρία στον υδράργυρο να προσεγγίσει υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, θα έχουμε σε εξέλιξη την κάθοδο πιο ψυχρού αέρα από τα βόρεια Βαλκάνια και πλέον, από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο βόρεια θα συναντήσουμε αρκετά έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα κυριαρχήσουν κατά τόπους και με έμφαση τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Την Πέμπτη, το κύμα βροχών και καταιγίδων θα μετατοπιστεί ακόμη πιο νότια και σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα θα εισέλθουν και προς το κεντρικό - ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Την Παρασκευή, σιγά σιγά θα ξεκινήσει και η βελτίωση του καιρού από βορά προς νότο. Φαίνεται όμως να δημιουργείται μία δευτερεύουσα διαταραχή, ένα δευτερεύον κύμα αστάθειας, στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα και επομένως Παρασκευή αλλά και Σάββατο, ο έντονα άστατος καιρός, θα μετατοπιστεί προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές θα παρουσιάσουν αισθητή βελτίωση.

Από αύριο, αλλά κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, θα σημειώσει πτώση και η θερμοκρασία, καθώς από τους 26 βαθμούς θα πάμε κοντά στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σάββατο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, περιορίζεται ο άστατος καιρός και ο ανοιξιάτικος πλέον καιρός αρχίζει και πάλι να κυριαρχεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα στη χώρα μας.

Επομένως περιμένουμε αυτήν την φθινοπωρινή παρένθεση από σήμερα μέχρι περίπου και το Σάββατο, όπου θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο. Και από Παρασκευή θα αρχίσει ο καιρός να θυμίζει και πάλι άνοιξη, από τα βόρεια προς τα νότια.

