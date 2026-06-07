Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι διακοπές ρεύματος γίνονται για κατασκευές, λειτουργία ή συντήρηση.

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή 7/6.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει: «Αγαπητοί μας πελάτες, H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας. Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης. Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης».

Οι διακοπές ρεύματος γίνονται για κατασκευές, λειτουργία ή συντήρηση.

Ακολουθούν οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

7:30:00 πμ - 6:30:00 μμ

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

8:00:00 πμ - 10:00:00 πμ

Μονά οδός:ΑΓ. ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

8:00:00 πμ - 11:00:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΟΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: Ι. ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

8:00:00 πμ - 12:00:00 μμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 31 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

8:00:00 πμ - 12:00:00 μμ

ΣΠΑΤΑ ΟΔΟΙ : ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΗΡΑΣ, ΝΙΟΒΗΣ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΣΟΠΟΡΙΤΗΣΣΑΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

8:00:00 πμ - 12:00:00 μμ

ΣΠΑΤΑ ΟΔΟΙ : ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΗΡΑΣ, ΝΙΟΒΗΣ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΣΟΠΟΡΙΤΗΣΣΑΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

8:00:00 πμ - 12:00:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΖΙΚΟΥ απο κάθετο: ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

8:00:00 πμ - 1:00:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΑΛΜΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟ έως κάθετο: 0800 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

8:00:00 πμ - 3:00:00 μμ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΟ ΤΟΠΟ, ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΘΕΣΗ ΡΥΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

8:00:00 πμ - 4:00:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 155 έως κάθετο: ΝΟ 141 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 112 έως κάθετο: ΝΟ 117 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: ΝΟ 150 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

8:00:00 πμ - 6:00:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ 12 έως κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

10:00:00 πμ - 12:00:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

11:00:00 πμ - 2:00:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: Μ. ΜΠΟΣΤΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.