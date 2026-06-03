Σχέδιο της Κομισιόν για έξυπνους μετρητές ρεύματος, λόγω «έκρηξης» της ζήτησης από τα data centers.

Η Κομισιόν θέλει τα νοικοκυριά να χρησιμοποιούν λιγότερη ηλεκτρικό ρεύμα στις ώρες αιχμής, για να μειώσουν τους λογαριασμούς, αλλά και την πίεση στο δίκτυο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια «έκρηξη» ζήτησης για ενέργεια, από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας.

Σήμερα, Τετάρτη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα προτείνει νέο νόμο εντός του 2026, προκειμένου να επιταχύνει την εφαρμογή έξυπνων μετρητών με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι δίνουν στους καταναλωτές «μεγαλύτερο έλεγχο για το πότε χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια, επιτρέποντάς τους να μετατοπίσουν την κατανάλωση στις φθηνότερες ώρες και να μειώσουν τους λογαριασμούς τους».

Η ελπίδα είναι ότι αυτό θα κάνει τα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος κατά τις βραδινές ώρες, όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη, διατηρώντας χαμηλότερες τις τιμές και αφήνοντας περισσότερη ενέργεια διαθέσιμη για τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τους ενεργοβόρους υπολογιστές που εκτελούν τις προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό το σχέδιο εντάσσεται στον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη για την Ψηφιοποίηση και το ΑΙ στον Ενεργειακό Τομέα και δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, στο πλαίσιο του πακέτου τεχνολογικής κυριαρχίας της ΕΕ.

Τα data centers ήδη αντιπροσωπεύουν το 2,5% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, επεσήμανε η Κομισιόν και η ζήτηση αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτό θα ασκήσει αυξανόμενη πίεση σε ένα δίκτυο που ήδη πασχίζει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μετάβασης στις καθαρές μορφές ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, παρουσίασε την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών ως μία από τις θετικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας πως θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά να εξοικονομήσουν χρήματα, σε ό,τι αφορά στους λογαριασμούς ενέργειας.

Η εξυπνότερη, δυναμική χρήση του ηλεκτρισμού είναι βασική για την πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων δικτύων σε μια περίοδο που η ζήτηση- για παράδειγμα από κέντρα δεδομένων, ηλεκτρικά οχήματα, αντλίες θερμότητες και ηλεκτρολύτες υδρογόνου- απειλεί να ξεπεράσει κατά πολύ την αξιόπιστη προσφορά από καθαρές πηγές, όπως οι ανανεώσιμες και η πυρηνική ενέργεια.

Οι έξυπνοι μετρητές μπορούν «να συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων μειώνοντας τον περιορισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διευκόλυνση του εξηλεκτρισμού», ανέφερε η Κομισιόν.

Οι 3 βασικοί πυλώνες

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η Κομισιόν υπογραμμίζει πως «η ανάγκη για αυξημένες υπολογιστικές ικανότητες θα οδηγήσει σε επακόλουθη αύξηση των ενεργειακών αναγκών για ψηφιοποίηση, ιδίως για την ΤΝ και τα κέντρα δεδομένων. Αυξάνουν τη ζήτηση ενέργειας, με πιθανές συνέπειες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, τις τιμές και την πρόσβαση όλων των καταναλωτών στα δίκτυα».

Στόχος του Οδικού Χάρτη για την Ψηφιοποίηση και το ΑΙ στον Ενεργειακό Τομέα «είναι η αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών λύσεων και των λύσεων ΤΝ, με παράλληλη διαχείριση του αντικτύπου τους στο ενεργειακό σύστημα».

Στη συνέχεια, η Κομισιόν κάνει λόγο για τρεις βασικούς πυλώνες:

- Ενσωμάτωση των κέντρων δεδομένων στο ενεργειακό σύστημα με βιώσιμο τρόπο, με παράλληλη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη στήριξη της ανάπτυξής τους στην ΕΕ. Τα κέντρα δεδομένων αντιπροσωπεύουν το 2,5 % της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και η ζήτησή τους αναμένεται να αυξηθεί. Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση από τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα, να δημιουργήσει συμφόρηση και να αυξήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κέντρα δεδομένων συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας προσαρμόζοντας τη χρήση ενέργειας όταν η ζήτηση είναι υψηλή.

- Επιτάχυνση των ψηφιακών λύσεων και των λύσεων ΤΝ στο ενεργειακό σύστημα, με έμφαση στην ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους· χρήση της ΤΝ για τη βελτίωση της διαχείρισης και της πρόβλεψης του δικτύου· και δημιουργία κυρίαρχων μοντέλων ΤΝ για τον τομέα της ενέργειας.

- Ενίσχυση της ανταλλαγής ενεργειακών δεδομένων της ΕΕ με τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων.

Ειδικότερα, για το πώς θα στηρίξει η Κομισιόν την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και έξυπνων μετρητών, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο στρατηγικός χάρτης πορείας θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη λύσεων έξυπνων δικτύων με τη θέσπιση ενός συνόλου δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου (δείκτες έξυπνων δικτύων). Αυτό το πλαίσιο παρακολούθησης θα τροφοδοτεί την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, επιτρέποντας τον προσδιορισμό τομέων που απαιτούν περαιτέρω δράση».

«Πολλά κράτη μέλη έχουν επιτύχει την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών σε ποσοστό άνω του 90 %, επωφελούμενα από τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας και από την ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών που καθίστανται εφικτές χάρη στην έξυπνη μέτρηση. Ορισμένα κράτη μέλη υστερούν στην εν λόγω ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης έξυπνων μετρητών στην ΕΕ, επιτρέποντας στους καταναλωτές να διαχειρίζονται καλύτερα την ενεργειακή τους κατανάλωση, να εξοικονομούν ενέργεια και να μειώνουν τον λογαριασμό τους».

Με πληροφορίες από Politico