Κακοκαιρία προ των πυλών βάζει «φρένο» στον ανοιξιάτικο Απρίλη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια και Ζιακόπουλου για την πορεία των φαινομένων.

Το φθινόπωρο κάνει μια 48ωρη επιστροφή με την χώρα να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού που οδηγεί σε μια διήμερη κακοκαιρία με κεντρικά χαρακτηριστικά της τοπικές βροχές και καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και κατακόρυφη «βουτιά» του υδραργύρου που θα γίνει αισθητή. Όπως σημειώνει ο μετερωρολόγος του ALPHA Γιώργος Τσατραφύλλιας «48ώρη φθινοπωρινή παρένθεση του καιρού με βροχές , καταιγίδες ακόμα και χιόνια! Σε κάποιες περιοχές η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς!».

Διήμερη κακοκαιρία προ των πυλών: Πού θα χρειαστεί ομπρέλα - Ποιες περιοχές θα είναι στο «ματι» της διαταραχής

Για το καιρικό σκηνικό που θα αλλάξει άρδην το προσεχές 48ωρο τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναλύοντας στο ιστολόγιο του πώς θα κινηθεί το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την νότια Αδριατική.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον κ.Ζιακόπουλο μέτωπα κακοκαιρίας που σχετίζονται με βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Αδριατική αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το σύστημα κινείται ανατολικά–νοτιοανατολικά και θα προκαλέσει το νέο 24ωρο εκτεταμένα φαινόμενα κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, την κεντρική χώρα και τη βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του βορείου Αιγαίου. Σε αρκετές περιοχές αναμένονται τοπικές καταιγίδες, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις, στοιχείο που δείχνει τη σημαντική μεταβολή του καιρού.

Οι άνεμοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα έντονα φαινόμενα ανέμου στο υπόλοιπο της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, η οποία σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσει και τους 10 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας έναν έντονα χειμωνιάτικο χαρακτήρα παρά την εποχή. Την Πέμπτη προβλέπονται τοπικές, σύντομες βροχές κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με τους βοριάδες να διατηρούνται έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να υποχωρεί περαιτέρω.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ ο καιρός σταδιακά θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Σε κάθε περίπτωση όπως δείχνουν και τα μετεωρολογικά δεδομένα πρόκειται για μια σύντομη αλλά έντονη «φθινοπωρινή παρένθεση» του καιρού, με γρήγορη μεταβολή συνθηκών μέσα σε λίγες ημέρες.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Α-ΝΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη ΒΔ Ελλάδα, την κεντρική χώρα και κυρίως τη Β. Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Β. Αιγαίου. Σημειώνεται ότι στα ορεινά των παραπάνω περιοχών θα πέσουν και χιόνια, ενδεικτικό στοιχείο του μεγέθους της πτώσης της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί εκεί. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι μόνο στο ΒΑ Αιγαίο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη (23/4), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στη Β-ΒΑ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Παρασκευή (24/4), τα όποια φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.