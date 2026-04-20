Επιδείνωση θα παρουσιάσει από την Τετάρτη, ο καιρός σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Πρόσκαιρη και ασθητή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από τα ξημερώματα της Τετάρτης σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στα βόρεια τμήματα του νομού αναμένονται έντονα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα τις μεσημβρινές - πρώτες απογευματινές ώρες θα έχουμε λίγα τοπικά φαινόμενα. Περιοχές της Ηπείρου, βόρεια ορεινή Θεσσαλία, δυτική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία και τα βόρεια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, ενδέχεται να έχουν ένα πέρασμα από πρόσκαιρες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Μικρή πιθανότητα να ψιχαλίσει πολύ λίγο στη Θεσσαλονίκη τις ίδιες ώρες. Τα φαινόμενα αυτά δεν θα κρατήσουν για πολύ και ο καιρός θα βελτιωθεί και πάλι.

Προς τις βραδινές ώρες ο καιρός θα ηρεμήσει και στη βόρεια χώρα.

Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ στην Κάρπαθο. Ο άνεμος θα φθάσει έως και 6 μποφόρ στα πελάγη και από το βράδυ θα αρχίσει να εξασθενεί στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά έως και 22 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Τρίτη τα σύννεφα θα αρχίσουν να πυκνώνουν στη βόρεια Ελλάδα, την Τετάρτη θα φθάσουν μέχρι και την Αττική και την Πέμπτη θα έχουν φθάσει και στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ ο καιρός στα βόρεια τμήματα της χώρας σταδιακά θα «ανοίξει».

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι πολύ καλός μέχρι και το μεσημέρι σε ολόκληρη τη χώρα. Όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημεράκι, κατά μήκος της βόρειας Ελλάδας, θα έχουμε αστάθεια. Θα αρχίσουν τα σύννεφα να δίνουν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες και προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα γίνονται περισσότερα και ελαφρώς πιο έντονα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Δεν φαίνεται να επηρεάζονται άλλες περιοχές.

Φθινοπωρινό - Χειμωνιάτικο σκηνικό την Τετάρτη

Καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Τρίτης, αργά προς το ξημέρωμα Τετάρτης, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα και αυτές οι βροχές θα κινούνται νοτιότερα, που σημαίνει οτι την Τετάρτη το πρωί να έχουμε βροχές και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο. Θα γίνει ο καιρός άστατος την Τετάρτη το μεσημέρι και στην Αττική, με κάποιες μπόρες αρχικά στα ορεινά, αλλά τις περισσότερες βροχές, τις βλέπουμε να φθάνουν μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ σε αρκετές κεντρικές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα ο καιρός θα αρχίσει να παρουσιάζει ανοίγματα στη βόρεια Ελλάδα.

Την Πέμπτη θα έχουμε περισσότερες βροχές στη Στερεά και κυρίως στην Πελοπόννησο ενώ και η Αττική θα έχει άστατο καιρό. Ο καιρός θα είναι ήρεμος στη βόρεια Ελλάδα και μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα κινηθούν πιο νότια , έτσι ώστε να φθάσουν την Παρασκευή, κυρίως σε περιοχές της Κρήτης και κάποια τοπικά φαινόμενα θα έχουμε το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι περιοχές που θα εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Τα περισσότερα φαινόμενα ουσιαστικά την Τρίτη θα τα έχουμε στη βόρεια Ελλάδα, τα οποία δεν αποκλείεται να είναι έντονα.

Την Τετάρτη οι βροχές θα κατεβαίνουν νοτιότερα αλλά θα έχουμε βροχές μέτριας έντασης.

Την Πέμπτη το περισσότερο νερό φαίνεται οτι θα πέσει στην Πελοπόννησο - το πιο έντονο - και την Παρασκευή θα έχει βελτιωθεί ο καιρός, με κάποιες αξιόλογες βροχές στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι την Τρίτη. Την Τετάρτη θα το γυρίσει σε βοριά, ο οποίος θα ρίξει τη θερμοκρασία αισθητά. Την Πέμπτη θα πνέουν άνεμοι έως και 6 μποφόρ οι οποίοι θα ενισχυθούν στη νότια Ελλάδα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται την Τρίτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, Θεσσαλία, Αττική και Πελοπόννησο, θα έχουμε 25 και 26άρια. Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά στη βόρεια Ελλάδα. Η Αττική όμως θα συνεχίσει να έχει ζέστη, όπως και η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη με 26άρια ίσως και 27άρια.

Την Τετάρτη θα έχει ένα φθινοπωροχειμωνιάτικο χαρακτήρα ο καιρός. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στη νότια Ελλάδα, ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα ξαναμαλακώσει ο καιρός σε όλη την Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=HI3f6LgJ77c}