Αλλάζει ο καιρός για ένα 48ωρο με αστάθεια και βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.Ο καιρός χαλάει ουσιαστικά από την Τετάρτη και έπειτα, καθώς αναμένονται πιο γενικευμένες βροχές, σποραδικές καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στα βόρεια και μετέπειτα στα νότια.

Ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι έως τα μέσα της εβδομάδας αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε περιοχές της βόρειας και νοτιοανατολικής Ελλάδας.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Απριλίου προβλέπεται σημαντική αλλαγή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες αρχικά στη βόρεια Ελλάδα, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Οι συννεφιές θα πυκνώσουν από την Τρίτη κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν και οι πρώτες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, στις 22 και 23 Απριλίου ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα θα παρουσιάσει φθινοπωρινά στοιχεία, με έντονη νεφοκάλυψη και υγρασία. Το σύστημα των βροχοπτώσεων θα κινηθεί προς το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας στις 24 και 25 Απριλίου, προκαλώντας τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, μετά τις 26-27 Απριλίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με πιο ήπιο καιρό έως το τέλος του μήνα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2026

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη από την ΕΜΥ

Στην Μακεδονία, τη Θράκη και από το βράδυ στα νησιά του βορείου Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια προβλέπονται από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά.

Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.