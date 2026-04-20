Το Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξε πυρ σε ιρανικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν - «Εκκενώστε το μηχανοστάσιο».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξε πυρ κατά ιρανικού φορτηγού πλοίου που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια και το έθεσε υπό τον έλεγχό του, έγραψε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στην δική του πλατφόρμα Truth Social.

Το φορτηγό πλοίο Touska, που έφερε ιρανική σημαία, «προσπάθησε να παραβιάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό μας και πλήρωσε το τίμημα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό αναχαίτισε το φορτηγό πλοίο «στον Κόλπο του Ομάν και το διέταξε να σταματήσει», αλλά όταν το πλήρωμα αρνήθηκε να συμμορφωθεί, το πολεμικό πλοίο το απενεργοποίησε πυροβολώντας στο μηχανοστάσιο και «οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν πλέον τον έλεγχο του πλοίου», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις προειδοποιήσεις και τα πυρά που αξαπολύθηκαν κατά του πλοίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε μετά την ανάρτηση του Ντόνανλτ Τραμπ ότι το πλοίο βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο, ακούγονται αρχικά οι προειδοποιήσεις από το αντιτορπιλικό USS Spruance προς το TOUSKA.

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποιήσης» ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου.

Η αντίδραση του Ιράν

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε άμεση αντίδραση έπειτα από την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση της χώρας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εύθραυστη εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων -η οποία λήγει τυπικά την Τρίτη- υποστηρίζοντας ότι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου ιρανικής σημαίας.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την επιχείρηση κατάσχεσης του πλοίου TOUSKA ως πράξη «ναυτικής και ένοπλης ληστείας», τονίζοντας ότι το σκάφος εκτελούσε εμπορικό δρομολόγιο από την Κίνα προς το Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ως απάντηση στην επιχείρηση, ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών πλοίων, σηματοδοτώντας μια επικίνδυνη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στην περιοχή.