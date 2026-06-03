Οι δύο ανήλικοι εξαφανίστηκαν από χώρους φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο και την Αλεξανδρούπολη.

Δύο ανήλικοι 14 και 12 ετών εξαφανίστηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο 14χρονος Γιούσεφ Τζούμαα εξαφανίστηκε την Τετάρτη 3/6/2026, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης. Ο 14χρονος κατάγεται από την Αίγυπτο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τετάρτη 3/6/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιούσεφ Τζούμαα έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Επίσης την Τρίτη το απόγευμα (2/6/2026), εξαφανίστηκε και ο 12χρονος Φαουάντ Γουαζίρι επίσης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αυτή τη φορά στην περιοχή της Αλεξανδρούπολη. Ο 12χρονος κατάγεται από το Αφγανιστάν και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη 3/6/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 12χρονος έχει ύψος 1.64 μ., είναι αδύνατος, έχει σκούρο δέρμα, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη μπλούζα πόλο και μαύρο παντελόνι.

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Υπενθυμίζεται ότι έχει σημάνει Amber Alert και για την εξαφάνιση του 15χρονου Ιμάντ Ιμπραχίμ. Ο 15χρονος εξαφανίστηκε στις 29/05/2026 από τα Οινόφυτα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τρίτη 2/6/2026 για την εξαφάνιση και προέβη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιμάντ Ιμπραχίμ έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Το βάρος και το ύψος δεν έχουν διευκρινιστεί και την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

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