Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΤΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις ελλείψεις υποδομών, επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση δεν συμβαδίζει με την επάρκεια σε κρίσιμους τομείς όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ύδρευση και διαχείριση απορριμμάτων.

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τον ελληνικό τουρισμό, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, τις υποδομές και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ανέδειξε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης, στην τελευταία του παρέμβαση από τη θέση του επικεφαλής του Συνδέσμου, κατά την 34η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Παράσχης χαρακτήρισε την περίοδο 2023-2026 ως φάση «ιστορικής μετάβασης» για τον ελληνικό τουρισμό, επισημαίνοντας ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι πλέον ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή επιτυγχάνεται. Όπως ανέφερε, ο τουρισμός εισέρχεται πλέον σε στάδιο ωρίμανσης, όπου προτεραιότητα αποτελεί η πιο βιώσιμη, ανταγωνιστική και παραγωγική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία στρατηγικού Master Plan για τον ελληνικό τουρισμό με ορίζοντα το 2040, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται συντονισμένος σχεδιασμός για να διατηρηθεί η δυναμική του κλάδου.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του 2025, σημείωσε ότι αποτέλεσε ακόμη ένα έτος-ορόσημο, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να διαμορφώνονται στα 23,6 δισ. ευρώ και τις διεθνείς αφίξεις να φθάνουν τα 43,3 εκατομμύρια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η αύξηση των εσόδων κατά 9,8% ξεπέρασε την άνοδο των αφίξεων κατά 5,6%, εξέλιξη που –όπως τόνισε– δείχνει σταδιακή μετάβαση προς ένα ποιοτικότερο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης.

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΤΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις ελλείψεις υποδομών, επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση δεν συμβαδίζει με την επάρκεια σε κρίσιμους τομείς όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ύδρευση και διαχείριση απορριμμάτων. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τα προβλήματα στη Σαντορίνη αλλά και το blackout στο ελληνικό FIR στις αρχές του έτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, επανέλαβε τις ενστάσεις του ΣΕΤΕ για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο προτεινόμενο όριο των 100 κλινών για νέες επενδύσεις σε ώριμους νησιωτικούς προορισμούς όπως η Κέρκυρα και η Ρόδος. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για αποφάσεις αναστολής αδειοδοτημένων τουριστικών επενδύσεων, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας δικαίου και επηρεάζουν το επενδυτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη βιωσιμότητα, με τον κ. Παράσχη να παρουσιάζει την πρωτοβουλία METRON Sustainable Tourism ως εργαλείο προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας για τον ελληνικό τουρισμό.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπογράμμισε ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σήμερα σε «θέση ισχύος», προειδοποιώντας ωστόσο ότι αυτή δεν συνιστά εγγύηση για το μέλλον. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απαιτείται νέος κύκλος στρατηγικού σχεδιασμού, επενδύσεων και θεσμικής συνεργασίας ώστε ο τουρισμός να παραμείνει βασικός πυλώνας του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.