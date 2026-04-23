Η Binary Greece έγινε Binance Europe και αποκτά άδεια Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος, τα ακίνητα της Ευρώπη Holdings, η BGS Alcohols, η Huawei Ελλάδας και το «φιλέτο» της οδού Λεβίδου

Η Binance Europe

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (Electronic Money Institution - EMI) φέρεται να υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος η Binance, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς στον τομέα της αγοραπωλησίας και διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε χθες σε εκτεταμένη αναμόρφωση του καταστατικού της ελληνικής θυγατρικής της, η οποία είχε συσταθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2025 υπό την επωνυμία Binary Greece. Η εταιρεία μετονομάστηκε πλέον σε Binance Europe Μονοπρόσωπη ΑΕ, με τον μετασχηματισμό να επεκτείνεται τόσο στην εταιρική της ταυτότητα όσο και στη στρατηγική της κατεύθυνση.

Ριζική είναι η αλλαγή του εταιρικού σκοπού. Ενώ αρχικά η Binary Greece είχε ως αντικείμενο κυρίως επενδύσεις, συμμετοχές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, το νέο καταστατικό εισάγει ένα πλήρως εξειδικευμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων στον χώρο των κρυπτοστοιχείων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ευθυγραμμισμένο με τη λειτουργία Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος. Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται η φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών, καθώς και η ανταλλαγή τους είτε έναντι χρηματικών ποσών είτε έναντι άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η εταιρεία θα αναλαμβάνει την εκτέλεση εντολών που σχετίζονται με κρυπτοστοιχεία και θα δραστηριοποιείται στην τοποθέτησή τους, διευρύνοντας τη συμμετοχή της στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά ψηφιακών assets. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών, ενώ ενισχύεται η παρουσία της και στον τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος, μέσω της έκδοσης, διανομής και εξαργύρωσής του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς η εταιρεία θα εκτελεί πράξεις όπως μεταφορές κεφαλαίων, άμεσες χρεώσεις - εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενες -, συναλλαγές με κάρτες πληρωμών, καθώς και μεταφορές πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων πάγιων εντολών. Επιπλέον, θα δραστηριοποιείται στην έκδοση μέσων πληρωμής και στην αποδοχή πράξεων πληρωμής, ενώ το φάσμα των υπηρεσιών της ολοκληρώνεται με την παροχή υπηρεσιών εμβασμάτων, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που συνδυάζει παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

Σημαντική είναι και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Από τα 25.000 ευρώ, το κεφάλαιο ενισχύεται κατά 19.975.000 ευρώ μέσω καταβολής μετρητών και έκδοσης ισάριθμων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στα 20 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική βαρύτητα που αποδίδει η Binance στην ελληνική αγορά.

Τα ακίνητα της Ευρώπη Holdings

Σημαντική συμβολή στα οικονομικά μεγέθη της Ευρώπη Holdings έχει ο κλάδος ακινήτων, ο οποίος το 2025 αντιπροσώπευε περίπου το 22,7% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Ευρώπη Holdings περιλάμβανε το 2025 συνολικά 16 ακίνητα εύλογης αξίας 106 εκατ. ευρώ. Για το 2025, τα συνολικά έσοδα από τα εν λόγω ακίνητα διαμορφώθηκαν σε 9,3 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα από μισθώματα να ανέρχονται σε 6,49 εκατ. ευρώ, έναντι 2,75 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 135,60%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται τόσο στην ωρίμανση υφιστάμενων επενδύσεων όσο και στη διεύρυνση της εκμετάλλευσης του χαρτοφυλακίου. Μεταξύ των βασικών ακινήτων περιλαμβάνονται τα κεντρικά συγκροτήματα εγκαταστάσεων στην Παιανία, που αποτελούνται από τα κτίρια Β1 έως Β8, συνδυάζοντας ιδιοχρησιμοποιούμενους και εκμισθωμένους χώρους, καθώς και σύγχρονες υποδομές όπως κεραίες και φωτοβολταϊκά συστήματα. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο εντάσσεται σύγχρονο επαγγελματικό κτίριο γραφείων στους Αμπελόκηποι, επί των οδών Αδριανείου και Παπαδά, το οποίο διαθέτει πιστοποίηση LEED GOLD και υπόγειους χώρους στάθμευσης, καθώς και γραφειακοί χώροι στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι.

Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και επιπλέον οριζόντιες ιδιοκτησίες γραφείων και θέσεων στάθμευσης. Ο όμιλος διατηρεί επίσης παρουσία στον βιοτεχνικό κλάδο, με ακίνητα όπως αυτό στον Δήμο Αβδήρων στην Ξάνθη, αλλά και σε μικτές χρήσεις, όπως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα έργα υπό ανάπτυξη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το επαγγελματικό κτίριο γραφείων στον Ταύρος, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής και αναμένεται να αποκτήσει πιστοποίηση LEED, ενισχύοντας το «πράσινο» αποτύπωμα του ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται από οικόπεδα σε περιοχές όπως ο Ταύρος και τα Σπάτα, ακίνητα γραφείων και αποθηκών στους Αμπελόκηπους, καθώς και γήπεδα στο Χαλάνδρι που αναμένεται να καταστούν οικοδομήσιμα. Τέλος, περιλαμβάνει αυτοτελές βιοτεχνικό κτίριο επί της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας.

Η BGS Alcohols

Στην έγκριση της επιχορήγησης για την υλοποίηση της βιομηχανικής επένδυσης της BGS Alcohols στην Πάτρα προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, ενισχύοντας ένα έργο που εντάσσεται στις λεγόμενες «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και συνδέεται άμεσα με τους στόχους της πράσινης και ενεργειακής μετάβασης της χώρας. Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εγκρίθηκε η χορήγηση επιχορήγησης ύψους άνω των 19 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία BGS Alcohols Μονοπρόσωπη ΑΕ για τη δημιουργία της νέας μονάδας παραγωγής αιθανόλης στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε περίπου 34,3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, με σύγχρονες εγκαταστάσεις άλεσης, ζύμωσης και απόσταξης. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση υποπροϊόντων μέσω προηγμένων μεθόδων ανακύκλωσης, καθώς και η ανάπτυξη υποδομών καθαρισμού CO2, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης. Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, με την ετήσια παραγωγή αιθανόλης να φτάνει τους 23.100 κυβικούς μέτρα, ενώ θα παραχθούν και νέα υποπροϊόντα, όπως διοξείδιο του άνθρακα και ζωοτροφές (DDGS). Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης περιλαμβάνει, πέραν της επιχορήγησης, ίδια κεφάλαια (1,65 εκατ. ευρώ) και τραπεζικό δανεισμό (13,4 εκατ. ευρώ), ενώ η ολοκλήρωση του έργου έχει τεθεί ως στόχος έως τα τέλη Μαΐου 2026. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η BGS Alcohols που ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυπριακή XS Spirited Investments Corporation Limited. Βασικός μέτοχος της κυπριακής εταιρείας είναι η Μαρία Χριστίνα Χανδρή, η οποία κατέχει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στη μητρική εταιρεία.

Άνοδος πωλήσεων για την Huawei Ελλάδας

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε για το 2025 η Huawei Τεχνολογίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 279,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 20% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για τις βασικές κατηγορίες προϊόντων της. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 42,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 23,3% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 7,83 εκατ. ευρώ έναντι 6,64 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,1%, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 165,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 10,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού διαμορφώθηκε σε 129 άτομα, αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που συνδέεται με την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η Ελληνικά Λαχεία

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχώρησε η Ελληνικά Λαχεία – Παραγωγή, Λειτουργία, Κυκλοφορία, Προβολή και Διαχείριση Λαχείων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2026. Η αύξηση καλύφθηκε από την OPAP Investment Ltd με καταβολή μετρητών ποσού 320.000 ευρώ. Η αύξηση υλοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 8.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 10 ευρώ ανά μετοχή. Από τη διαδικασία προέκυψε διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας ύψους 79.680.000 ευρώ, η οποία θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η φαρμακευτική κάνναβη

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, που αναρτήθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και φέρνει αλλαγές στην αγορά προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Πάνω από 286 σχόλια έχουν ήδη κατατεθεί, με επαγγελματίες και καταναλωτές να απορρίπτουν την προτεινόμενη απαγόρευση λιανικής πώλησης ξηρού ανθού με THC έως 0,3%, κάνοντας λόγο για πλήγμα σε έναν νόμιμο κλάδο. Οι συμμετέχοντες προειδοποιούν για απώλεια θέσεων εργασίας και επενδύσεων, ενώ εκτιμούν ότι η ζήτηση θα μετατοπιστεί στη μαύρη αγορά, στερώντας έσοδα και έλεγχο από το κράτος. Παράλληλα, εγείρονται νομικές ενστάσεις σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και την αρχή της αναλογικότητας. Αντιδράσεις προκαλεί και ο περιορισμός χωροθέτησης καταστημάτων, με προτάσεις για αυστηρή αλλά λειτουργική ρύθμιση αντί οριζόντιας απαγόρευσης.

Το «φιλέτο» της οδού Λεβίδου

Προσφορές έως τις 12 Μαΐου για τη μίσθωση πολυτελούς διώροφης μεζονέτας στο κέντρο της Κηφισιάς θα δέχεται η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Λεβίδου 23, στο κέντρο της Κηφισιάς, εντός περιφραγμένου συγκροτήματος κατοικιών υψηλών προδιαγραφών. Πρόκειται για μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 330 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και διαθέτει σύνδεση με φυσικό αέριο. Στο ισόγειο περιλαμβάνονται καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα και βοηθητικοί χώροι, ενώ στον πρώτο όροφο βρίσκονται τρεις υπνοδωμάτια και δύο λουτρά. Το υπόγειο φιλοξενεί αποθηκευτικούς χώρους, λεβητοστάσιο και γκαράζ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη, με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα να διαμορφώνεται στις 3.500 ευρώ, αποτελώντας το κατώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.