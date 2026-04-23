Με το χειρότερο τρόπο έκλεισε ο επίλογος για την Ελευθερία Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Ένα τραγικό τέλος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης της Ελευθερίας Γιακουμάκη, στην Κρήτη, με τις εξελίξεις να προκαλούν σοκ και να βαθαίνουν το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας της.

Η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε μικρή απόσταση από το χωριό της, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Λίγες μόλις ώρες νωρίτερα, είχε βρεθεί νεκρός και ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα σε περιοχή κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές συγκλίνουν στο ότι ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε την Ελευθερία το πρωί της Κυριακής, σε σημείο κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου οι δυο τους συναντήθηκαν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, την πλησίασε από το παράθυρο του οδηγού και την πυροβόλησε στο κεφάλι, αφήνοντάς την νεκρή μέσα στο όχημα.

Πώς ο φερόμενος ως δράστης σχεδίασε τη δολοφονία της 43χρονης

Ακολούθησε μια σειρά κινήσεων που, σύμφωνα με την αστυνομία, δείχνουν προσπάθεια συγκάλυψης. Ο δράστης εγκατέλειψε το αυτοκίνητο της γυναίκας σε διαφορετικό σημείο, μετακινήθηκε με ταξί και επέστρεψε στο δικό του όχημα, προσπαθώντας να απομακρυνθεί χωρίς να κινήσει υποψίες. Ωστόσο, η καταγραφή των κινήσεών του από κάμερες και μαρτυρίες αποδείχθηκαν καθοριστικές για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Η σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, ενώ ως πιθανός χρόνος και τόπος του εγκλήματος προσδιορίζεται το πρωινό της Κυριακής στο εκκλησάκι της περιοχής.

Μαρτυρίες από το οικογενειακό της περιβάλλον κάνουν λόγο για μια σχέση έντονη και προβληματική, με τον πρώην σύντροφό της να εμφανίζει ζηλοτυπική και πιεστική συμπεριφορά, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό τους. Όπως αναφέρουν συγγενείς της, εκείνος δεν αποδεχόταν το τέλος της σχέσης και επιχειρούσε να την ελέγχει, ακόμη και παρακολουθώντας τις κινήσεις της.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο σημείο της συνάντησης, καθώς και σε παλαιότερες ενδείξεις για την ψυχολογική κατάσταση του δράστη.

Η στρατιωτική ζώνη με θήκη πιστολιού και το πακέτο με τα τσιγάρα αποκάλυψαν στην ασφάλεια ότι στους Αθανάτους, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, συναντήθηκαν οι δύο τους.

Η υπόθεση, αν και φαίνεται να έχει διαλευκανθεί ως προς την εξέλιξή της, αφήνει πίσω της σοβαρά ερωτήματα για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη διπλή τραγωδία.

Κρήτη: Το ημερολόγιο του πρώην συντρόφου της Ελευθερίας στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ - Ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού

Μέχρι και GPS στο αυτοκίνητό της είχε βάλει. Ήταν και ο ίδιος πατέρας ενός μικρού κοριτσιού. Διατηρούσε κατάστημα με τέντες. Η δουλειά του δεν πήγαινε καλά. Είχε γίνει οξύθυμος, λέει το περιβάλλον του, και υποστηρίζει ότι στο παρελθόν είχε αποπειραθεί να βάλει ξανά τέλος στη ζωή του. Μάλιστα τότε είχαν βρεθεί κάποιες ιδιόχειρες σημειώσεις του. Τώρα αναλύονται λέξη-λέξη από την αστυνομία. Ο αδερφός του κλήθηκε από τις αρχές να καταθέσει: «Με πήρε τηλέφωνο, δεν απάντησα. Λίγες ώρες μετά βρέθηκε νεκρός».

Οι τελευταίες λέξεις του 39χρονου στην ασφάλεια πριν 24 ώρες ήταν: «Δεν ξέρω πού είναι η Ελευθερία, δε μιλάμε». Είχε αμυχές στο σώμα. Είπε ότι έπαθε τροχαίο και πράγματι αυτό διαπιστώθηκε, όχι όμως και οι συνθήκες που έγινε. Την Κυριακή έπεσε από το μηχανάκι του στους Αθανάτους, εκεί που εντοπίστηκε η τελευταία κίνηση της Ελευθερίας.

Ο οδηγός ταξί που μετέφερε στο Ηράκλειο τον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας: «Είχε αμυχές, είπε 'δεν είναι τίποτα'»

Κάλεσε ταξί για να πάει σπίτι του.. «Ήταν ταλαιπωρημένος. Το παντελόνι του ήταν σκισμένο. Όταν πλήρωσε, στα χέρια του είχε τραύματα. Ρώτησα τι έγινε και είπε «τίποτα». Δεν ανέφερε λεπτό για την εξαφάνιση της Ελευθερίας. Είχε προβλήματα, έλεγε, με την πρώην σύζυγό του. Για εκείνη μίλαγε, ότι του έχει καταστρέψει τη ζωή», είπε στο Star ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον άνδρα στο Ηράκλειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di07u18ffm75?integrationId=eexbs17lxeknn2p}